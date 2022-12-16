快訊

游錫堃說他「同意」搜索高虹安？北檢駁：依法通知即可

遷松機問題多 從離島居民到國防部 吳怡農要中央地方陪葬

賴清德兩岸路線不能再迴避 「蔡規賴隨」或是投出變化球？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄大叔酒駕哭求警放過 查他已是3次累犯

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄61歲黃姓男子日前喝完啤酒騎車上路，因行車未打方向燈變換車道，被巡邏員警攔下，卻散發濃濃酒氣，酒測呼氣直達每公升0.26毫克；警方查對身分，黃男已是酒駕累犯，第3次被逮到，哭著求情，仍依違反公共危險罪遭警方移送偵辦。

11日16時57分許，仁武分局大華派出所員警執行巡邏勤務，行經鳥松區松藝路，看見黃男騎車變換車道，卻沒有打方向燈，上前將他攔下。警方靠近黃男，發現他雙眼泛紅，渾身散發濃厚酒氣，問是否喝酒，黃男卻說「沒有」。

警方向黃男要求實施酒測，黃男眼見逃脫不了，只好改口承認自己剛才喝了啤酒，配合警方實施酒測，測得數值每公升0.26毫克，高於法定標準。

確認黃男確實酒駕後，他卻轉向警方求情，雙手合十不斷請託，表示自己平常打零工，收入不穩，擔心繳不出罰金會被關進監獄，流淚要警方放他一馬；警方核對黃男身分，發現黃竟已是酒駕累犯，這次是第3次被逮，前一次酒測值甚至高達0.47。

警方在告知黃男相關權利後，將他依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃男因為變換車道未打方向燈被警方攔下，又再被抓包酒駕。記者林品君／翻攝
黃男因為變換車道未打方向燈被警方攔下，又再被抓包酒駕。記者林品君／翻攝
黃男擔心繳不出酒駕罰金，哭著要警方放過他，但警查他卻已是酒駕累犯。記者林品君／翻攝
黃男擔心繳不出酒駕罰金，哭著要警方放過他，但警查他卻已是酒駕累犯。記者林品君／翻攝

酒駕 酒測 車道

延伸閱讀

奧客搗損旅店！傳出員警為考績要業者「低調」 高雄警方講話了

高雄幸福川大量魚屍 環局查出是水利局排汙水

微型電動二輪車新法上路 台南警大執法沒入9輛拼裝車

高雄婦騎車買菜露酒容遭警攔 酒測超標午餐來不及煮了

相關新聞

獨／陸軍官校8月食物中毒案 調查結果是「這病菌」作怪

三軍九校院聯合入伍訓練軍官班隊2000多人今年8月在鳳山陸軍官校訓練，預計當月26日結訓，但17日卻傳出251名入伍生晚...

強盜犯大鬧法庭 撞斷法警鼻骨、出嘴亂咬再判5月賠12萬

台中楊姓男子涉嫌連續犯下強盜案被收押，1月到台中地方法院開庭還朝魏姓法警等人施暴，狠咬對方手臂、猛推撞牆導致魏鼻骨骨折，...

帳戶日匯14筆113萬 他報存摺遺失補發金額兜不攏慘了

高市22歲徐姓男子，日前接獲車手頭指示，臨櫃辦理存摺遺失補發後，再將餘額80萬元領出，行員發現徐男帳戶金流異常報警，警方...

不爽鬧鐘響 男持金屬棍、甘蔗刨刀殺室友

桃園一名曾姓男子因作息問題與室友黎姓男子不睦，今年9月22日晚間10時又因為黎男鬧鐘聲響爭執，竟持凶器將人打死，經桃園地...

高雄大叔酒駕哭求警放過 查他已是3次累犯

高雄61歲黃姓男子日前喝完啤酒騎車上路，因行車未打方向燈變換車道，被巡邏員警攔下，卻散發濃濃酒氣，酒測呼氣直達每公升0....

鄭運鵬遭造謠 調查局：境外不法集團多層次操作

調查局今天表示，網路社群10月間流傳立委鄭運鵬確診新冠肺炎病情惡化等不實消息，經查為境外不法集團涉嫌透過4層分享架構散播...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。