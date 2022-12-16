高雄大叔酒駕哭求警放過 查他已是3次累犯

高雄61歲黃姓男子日前喝完啤酒騎車上路，因行車未打方向燈變換車道，被巡邏員警攔下，卻散發濃濃酒氣，酒測呼氣直達每公升0.26毫克；警方查對身分，黃男已是酒駕累犯，第3次被逮到，哭著求情，仍依違反公共危險罪遭警方移送偵辦。

11日16時57分許，仁武分局大華派出所員警執行巡邏勤務，行經鳥松區松藝路，看見黃男騎車變換車道，卻沒有打方向燈，上前將他攔下。警方靠近黃男，發現他雙眼泛紅，渾身散發濃厚酒氣，問是否喝酒，黃男卻說「沒有」。

警方向黃男要求實施酒測，黃男眼見逃脫不了，只好改口承認自己剛才喝了啤酒，配合警方實施酒測，測得數值每公升0.26毫克，高於法定標準。

確認黃男確實酒駕後，他卻轉向警方求情，雙手合十不斷請託，表示自己平常打零工，收入不穩，擔心繳不出罰金會被關進監獄，流淚要警方放他一馬；警方核對黃男身分，發現黃竟已是酒駕累犯，這次是第3次被逮，前一次酒測值甚至高達0.47。

警方在告知黃男相關權利後，將他依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。