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影／年節近嘉縣警局威力掃蕩 查獲暴力集團、職業賭場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

年節將近，嘉義縣警察局維護治安，近日執行「威力掃蕩專案」，查獲6人暴力犯罪集團，集團成員持球棒、高爾夫球桿等器械砸毀店家討債；另在中埔鄉破獲職業賭場，共查獲主持人、賭客共21人，查扣賭資7萬2830元。

警方說，6人暴力犯罪集團成員最近到朴子市，分持球棒、高爾夫球桿等器械，砸毀店家，追查發現犯嫌逃逸至台南市，以貼紙遮掩車牌躲避查緝，經警方鍥而不捨調查蒐證查獲，查扣施暴器械，將犯嫌等6人依聚眾鬥毆、毀損案移送地檢署偵辦。

另，14日晚間在中埔鄉破獲大型職業賭場，查獲主持人、賭客計21人，查扣撲克牌、骰子、計時器、記帳簿冊、點鈔機、監視器主機、籌碼、賭資7萬2830元等證物。

賭場經營使用撲克牌、骰子，比大小方式賭博，讓賭客與莊家對賭、下注，組頭再從賭資抽頭獲利，犯嫌為躲避查緝，將賭場藏至民宅深處內，以為神不知鬼不覺，仍為警方查獲。

警察局及轄區六個警分局執行威力掃蕩專案，動員警力共229名，搜索、臨檢黑道幫派經營、依附、圍事的KTV、小吃部、回收廠等治安風險處所共計56處，共計查獲毒品、詐欺、賭博、暴力犯罪等案件及犯嫌計75人，遏阻不法、淨化治安。

年節近嘉義縣警方執行威力掃蕩專案， 查獲暴力集團、職業賭場。圖／嘉縣警局提供
年節近嘉義縣警方執行威力掃蕩專案， 查獲暴力集團、職業賭場。圖／嘉縣警局提供
年節近嘉義縣警方執行威力掃蕩專案， 查獲暴力集團、職業賭場。圖／嘉縣警局提供
年節近嘉義縣警方執行威力掃蕩專案， 查獲暴力集團、職業賭場。圖／嘉縣警局提供

賭場 警察 賭博

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