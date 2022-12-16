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獨／陸軍官校8月食物中毒案 調查結果是「這病菌」作怪
三軍九校院聯合入伍訓練軍官班隊2000多人今年8月在鳳山陸軍官校訓練，預計當月26日結訓，但17日卻傳出251名入伍生晚餐後，疑集體食物中毒，其中14人急性腸胃炎送醫，衛生局採54名學生檢體送驗，歷經3個月調查，結果出爐；據悉，目前僅得知是仙人掌桿菌超出標準值，全案已移送雄檢偵辦，有結果後會釐清肇責。
三軍九校院聯合2000餘名入伍生，今年8月在高市鳳山陸軍官校進行訓練，26日結訓，17日晚上，陸續傳出入伍生發生腸胃不適症狀，其中有14人腹瀉嚴重，被緊急送醫。
當時校方表示，團膳食材購自國軍副食站，餐食煮食部分，由勞力委外廠商「梓官區漁會」到校內負責烹煮。傳出食物中毒的當晚晚餐是6菜1湯，食物中毒事件發生後，衛生局翌日調查，經查共251人出現症狀，其中14人腹瀉嚴重送醫。
衛生局後來採集54名學生的檢體送驗，歷經3個月的檢驗，結果11月下旬出爐；據悉，該件食物中毒案目前得知是仙人掌桿菌超出標準值，依違反食品安全衛生法交由衛生局處理，全案已移送地檢偵辦，釐清肇責中。
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