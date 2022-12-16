微型電動二輪車新法上路 台南警大執法沒入9輛拼裝車

微型電動二輪車新法11月30日上路，台南市警三分局所台南科技、和順、總頭寮及新吉4座工業區，區內外籍移工多數使用微型電動二輪車代步，所衍生交通及事故頻仍，三分局大執法，取締微型電動二輪車改裝、酒駕等違規外，依法沒入未領有合格標章拼裝車9件。

根據三分局統計，自11月30日新法上路迄今，安南區已取締微型電動二輪車酒駕4件、拒絕酒測4件、闖紅燈12件、未戴安全帽42件、雙載31件、擅自增減變更行駛速率以外的電子控制裝置或原有規格6件、未領有合格審驗標章屬拼裝車輛9件並依法沒入。

另本月13日「監、警、環聯合稽查」計取締第16、18條改裝車輛47件、無照駕駛2件、檢驗噪音車4台。