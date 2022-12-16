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微型電動二輪車新法上路 台南警大執法沒入9輛拼裝車

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

微型電動二輪車新法11月30日上路，台南市警三分局所台南科技、和順、總頭寮及新吉4座工業區，區內外籍移工多數使用微型電動二輪車代步，所衍生交通及事故頻仍，三分局大執法，取締微型電動二輪車改裝、酒駕等違規外，依法沒入未領有合格標章拼裝車9件。

根據三分局統計，自11月30日新法上路迄今，安南區已取締微型電動二輪車酒駕4件、拒絕酒測4件、闖紅燈12件、未戴安全帽42件、雙載31件、擅自增減變更行駛速率以外的電子控制裝置或原有規格6件、未領有合格審驗標章屬拼裝車輛9件並依法沒入。

另本月13日「監、警、環聯合稽查」計取締第16、18條改裝車輛47件、無照駕駛2件、檢驗噪音車4台。

第三分局長歐祖明說，除一般汽機車勿改裝外，11月30日後購買微型電動二輪車應掛牌再上路，騎乘時應戴安全帽、勿雙載、夜間應開啟燈光並遵守各項交通安全規則，尤其切勿非法改裝導致騎乘時危險飆升，嚴重危害行車安全。他也說，警方會持續全面加強稽查工作，展現執法決心與能力。

據統計，台南市警三分局迄今已取締擅自增減變更行駛速率以外的電子控制裝置或原有規格6件、未領有合格審驗標章屬拼裝車輛9件並依法沒入。圖／讀者提供
據統計，台南市警三分局迄今已取締擅自增減變更行駛速率以外的電子控制裝置或原有規格6件、未領有合格審驗標章屬拼裝車輛9件並依法沒入。圖／讀者提供
微型電動二輪車新法11月30日上路，台南市警三分局迄今取締微型電動二輪車改裝、酒駕等違規外，依法沒入未領有合格標章拼裝車9件。圖／讀者提供
微型電動二輪車新法11月30日上路，台南市警三分局迄今取締微型電動二輪車改裝、酒駕等違規外，依法沒入未領有合格標章拼裝車9件。圖／讀者提供
台南安南區外籍移工多數使用微型電動二輪車代步，所衍生交通及事故頻仍，第三分局說，警方會持續全面加強稽查工作，展現執法決心與能力。圖／讀者提供
台南安南區外籍移工多數使用微型電動二輪車代步，所衍生交通及事故頻仍，第三分局說，警方會持續全面加強稽查工作，展現執法決心與能力。圖／讀者提供

台南 安全帽 酒駕

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