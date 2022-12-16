影／貨櫃飲料傾瀉馬路 臨停車遭擊 車主嚇傻飛步閃逃

雲林斗六大學路與榮譽路口，今早8時許突然傳出「轟隆」巨響，一輛載滿飲料的連結大貨車，車上貨品突然傾洩而出，一名剛停好車的男駕駛嚇傻，趕緊一步當三步走跳開，安全閃過被飲料擊中的可能，幸好當時人車少，無人受傷，警方獲報趕抵現場處理，附近民眾也上前幫忙「搬貨」移除路障，讓道路盡快恢復通行。

雲林斗六陳姓駕駛今早8時許駕駛連結大貨車行經大學路與榮譽路口時，貨櫃內飲料重心不穩，衝破櫃門大量掉落地面，有的完好如初，有的爆開流出，馬路上一片狼籍。記者陳苡葳／翻攝

41歲陳姓男子今天上午8時許駕駛連結大貨車，行經大學路與榮譽路口時，疑因轉彎導致貨櫃內飲料傾斜，瞬間往前推擠力道過大，造成排排堆疊的飲料重心不穩，大量掉落地面，有的完好如初，有的爆開流出，馬路上一片狼籍。

當時一名駕駛藍色自小客車的男駕駛，正巧路邊停車並下車購物，腳步才剛準備離開車輛，飛天的飲料突然往他靠近，不偏不倚擊中車輛，幸好人閃得快未遭殃，但驚險瞬間令他至今心有餘悸。

男駕駛膽戰心驚地說，他開車時車上放著佛經音樂，當時要臨停買東西，甫下車就聽到碰一聲，幸好人沒被砸中，躲過一劫，直呼「真的是佛祖有保佑，阿彌陀佛」。