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影／貨櫃飲料傾瀉馬路 臨停車遭擊 車主嚇傻飛步閃逃

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林斗六大學路與榮譽路口，今早8時許突然傳出「轟隆」巨響，一輛載滿飲料的連結大貨車，車上貨品突然傾洩而出，一名剛停好車的男駕駛嚇傻，趕緊一步當三步走跳開，安全閃過被飲料擊中的可能，幸好當時人車少，無人受傷，警方獲報趕抵現場處理，附近民眾也上前幫忙「搬貨」移除路障，讓道路盡快恢復通行。

雲林斗六陳姓駕駛今早8時許駕駛連結大貨車行經大學路與榮譽路口時，貨櫃內飲料重心不穩，衝破櫃門大量掉落地面，有的完好如初，有的爆開流出，馬路上一片狼籍。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六陳姓駕駛今早8時許駕駛連結大貨車行經大學路與榮譽路口時，貨櫃內飲料重心不穩，衝破櫃門大量掉落地面，有的完好如初，有的爆開流出，馬路上一片狼籍。記者陳苡葳／翻攝

41歲陳姓男子今天上午8時許駕駛連結大貨車，行經大學路與榮譽路口時，疑因轉彎導致貨櫃內飲料傾斜，瞬間往前推擠力道過大，造成排排堆疊的飲料重心不穩，大量掉落地面，有的完好如初，有的爆開流出，馬路上一片狼籍。

當時一名駕駛藍色自小客車的男駕駛，正巧路邊停車並下車購物，腳步才剛準備離開車輛，飛天的飲料突然往他靠近，不偏不倚擊中車輛，幸好人閃得快未遭殃，但驚險瞬間令他至今心有餘悸。

男駕駛膽戰心驚地說，他開車時車上放著佛經音樂，當時要臨停買東西，甫下車就聽到碰一聲，幸好人沒被砸中，躲過一劫，直呼「真的是佛祖有保佑，阿彌陀佛」。

警方表示，雙方駕駛均未受傷，也無人酒駕，事故原因正在釐清中，呼籲大貨車載運貨物時，務必注意覆蓋及固定，如有滲漏、飛散、脫落、掉落等情形，警方將依道路交通管理處罰條例規定舉發，可處3000元至1萬8000元罰鍰，並責令改正或禁止通行。

雲林斗六陳姓駕駛今早8時許駕駛連結大貨車行經大學路與榮譽路口時，貨櫃內飲料重心不穩，衝破櫃門大量掉落地面，有的完好如初，有的爆開流出，馬路上一片狼籍。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六陳姓駕駛今早8時許駕駛連結大貨車行經大學路與榮譽路口時，貨櫃內飲料重心不穩，衝破櫃門大量掉落地面，有的完好如初，有的爆開流出，馬路上一片狼籍。記者陳苡葳／翻攝

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