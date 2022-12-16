竹縣新埔鎮長當選人涉期約賄選 今被提當選無效之訴

新竹地檢署。記者張裕珍／攝影 新竹地檢署會同查賄團隊昨天、今天陸續發動兩波攻勢，分別由檢察官黃嘉慧指揮執行新竹縣湖口鄉鄉民代表第二選區羅姓候選人涉現金買票案、檢察官翁貫育向新竹地方法院提起新竹縣新埔鎮長當選人陳英樓當選無效之訴，強調持續查辦賄選以正選風。

檢方指出，新竹查賄團隊秉持「有聞必查 有據必辦」、「買票者不得享有當選結果」的堅定立場，檢察官黃嘉慧指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣 政府警察局新湖分局，偵辦湖口鄉民代表羅姓候選人羅於10月上旬，透過樁腳杜女向所居住社區住戶投票權人，以每戶1000元的對價現金買票，查賄團隊於昨日通知羅等4人到案，收賄者均已繳回所受賄款。

檢察官訊問後，認羅姓鄉民代表候選人及杜女2人同涉公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付賄賂罪嫌重大，但無羈押必要，諭知候選人、杜女分別交保12萬元、1萬元。

另，檢察官翁貫育偵辦新竹縣新埔鎮長當選人陳英樓與選民相約銷單免除交通違規罰鍰，進而尋求支持的期約賄選案，案件已經提起公訴，由於符合選舉罷免法當選無效之訴的要件，今天正式向新竹地方法院提起當選無效之訴。

新竹地檢署指出，面對即將到來的議會正副議長、鄉鎮市民代表會正副主席選舉，地檢署與轄內司法警察機關已召開多次會議研商查緝策略，就賄選熱區加強部署偵蒐，並積極偵辦所受理的檢舉情資。

檢方也呼籲已經當選的各級民意代表應珍惜選民所託 ，切莫心存僥倖而有買票、賣票的行為，如見聞他人賄選情事，可撥檢舉專0800-024099。