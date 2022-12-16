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建商老董和女鄰居大搞外遇 小三懷孕墮胎他還簽本票「照顧一輩子」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名建商董座被控趁妻子帶子女到國外讀書，和女鄰居發生婚外情超過7年，女鄰居甚至懷孕墮胎，逼他開立1388萬元本票，另開寫有「照顧女鄰居一輩子」的本票，董娘回國後提民事訴訟，認為女鄰居侵害配偶權，要求賠償100萬元，台北地方法院判賠60萬元，可上訴。

董娘提告主張，她17年前單獨帶子女到加拿大讀書，丈夫卻趁她不在國內，和女鄰居交往、發生性關係長達7年多，女鄰居還懷孕墮胎；她2年前回國期間，女鄰居要求丈夫和她離婚，她才提訴訟要求丈夫、女鄰居賠償。

董娘說，丈夫事後表示不會和女鄰居來往，她為求家庭圓滿，對丈夫撤回訴訟，但女鄰居持續糾纏丈夫，曾導致丈夫缺席家庭聚會，女鄰居更逼丈夫簽悔過書，承諾支付金錢至丈夫退休為止，還要求丈夫簽51張、1388萬元的本票，她認為女鄰居侵害配偶權，請求賠償100萬元。

女鄰居指出，董座謊稱自己長年獨居，且董座多年來確實一人在台北單身生活，她不知道對方沒有離婚，直到董娘提告，她才知道董座沒有離婚，並反批長期被董座單方面糾纏不休、欺騙、跟蹤、騷擾和性侵。

台北地院根據董座另案陳述，認為董座雖然有說會和妻子離婚，但從未稱「已經」離婚，女鄰居也曾傳LINE給董座，「要不是你她什都不是，她也不會有小孩」，可見女鄰居知悉董座有妻子。

再者，女鄰居和董座有多次共同搭機的紀錄，若真的被董座糾纏騷擾，甚至性侵，為何還會願意和董座一起出國，故不採信女鄰居的說詞，審酌後判女鄰居應賠償董娘60萬元。

示意圖／ingimage
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丈夫 離婚 墮胎

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