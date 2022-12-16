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高雄婦騎車買菜露酒容遭警攔 酒測超標午餐來不及煮了
高市黃姓女子騎機車欲前往鳳山區保泰路早市買菜，因口罩沒戴好，被巡邏警網發現她臉紅疑有酒容，趨前將她攔下，施以酒測，結果超過每公升0.33毫克，黃女狐疑問「不是1.25才違法？」，黃連午餐都來不及煮，就被上銬送辦。
鳳山警分局新甲派出所警員賴志信、黃冠中13日上午11時許，巡邏行經鳳山區保泰路與善士路口時，發現47歲黃姓女騎士，騎車口罩未戴好，因臉色紅潤，疑似面有酒容，於是將黃女攔下盤查。
警方要求黃女出示證件，問黃女「喝多少？」，黃回：「我剛喝百威，只有一杯」，警方對她施以酒測，酒測結果超過每公升0.33毫克，對黃說：「這要移送了喔」，當場對她宣讀權利時，黃一再出言阻撓「不是，不是，不用，不用．．．我真的喝不多」。
黃女在現場一度疑惑地問警方：「0.25就算超標了？不是1.25嗎？」，警方將她上銬時，黃還堅稱「我昨天也是喝啤酒」，和朋友喝了2罐啤酒，應該是殘餘的酒精還沒消退，早上又獨自喝了一杯後，就到菜市場要買菜，這下連午餐都來不及煮了，警方隨後將她逮捕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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