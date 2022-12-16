北市男失蹤 檢疑弟殺兄聲押遭駁

北市楊姓男子一年半前離奇失蹤，警方懷疑他遇害被棄屍虎山，入山搜尋近二百次仍無所獲。記者廖炳棋／翻攝 楊姓男子一年半前在台北市信義區自宅失蹤，警方在住處採到血跡反應，查出楊男弟弟曾帶大型提袋出入，懷疑楊弟殺害哥哥棄屍，拘提楊弟夫婦，依殺人罪移送；檢方聲請羈押禁見楊弟，但台北地方法院認定犯罪證據不足，裁定駁回，當庭釋放。

楊家有十個兄弟姊妹，五十七歲失蹤楊男排行第八，去年六月十八日中午拿便當回家後人間蒸發；檢警調查，楊男弟弟曾三次進出楊男住家，提大型提袋出門到附近虎山，弟弟林姓妻子曾到遠處買大型垃圾袋。

楊男失蹤後，警方在屋內瓶罐採到楊男少量血跡，但無法當成證據；半年前台北市刑大重新採證，發現浴缸、排水管有血跡反應，疑遭特殊清潔劑反覆清洗，也無法進行DNA比對。

直到搬開客廳大理石地磚，在一塊石磚四面接縫處採集到血跡樣本，送鑑後與楊男一致，警方懷疑他遭殺害。

檢警研判屍體被棄置虎山，向學術單位借透地雷達上山，但入山近二百次搜索未獲；十三日拘提楊男弟弟及林女，兩人都說不知情，被送刑事局測謊，結果尚未出爐。

檢方訊後以楊男弟弟涉嫌重大聲押禁見，林女限制住居，法院認為，無從得知楊男下落，家中血跡原因及留下時間不明，檢察官未舉證楊男弟弟涉嫌重大事由，無保請回。

楊男獨居北市信義區松德路某大樓，人際交往單純，姊姊去年六月廿一日向警方報失蹤，大樓監視器發現楊男當月十八日返家後未再外出，弟弟曾告哥哥侵占家產，後來和解，同意賣房分配所得，當晚曾前往並多次出入，懷疑涉案。