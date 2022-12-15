鬥毆受傷身心障礙男求償592萬 法官判賠5萬7

彰化縣白姓青年2019年與顏姓青年等雙方人馬鬥毆，白男頭部等多處挫傷，並造成他急性壓力症候群，甚至因此心智退化、工作能力降低，求償592萬元，但彰化地方法院法官認為白男早在事件發生前就已是先天輕度智力功能障礙，工作能力下降與鬥毆無關，因此判顏男等4人需賠償醫藥費、精神慰撫金共5萬7100元。

判決書指出，白男（23歲）與顏男（22歲）、洪男在2019年雙方人馬共20多人持棍棒、安全帽等在員林市龍燈公園鬥毆，造成白男頭部、臉、右耳等處開放性傷口、多處挫擦傷，因此白男向帶頭的顏男及其父母、洪男等4人求償。

白男求償醫藥費7100元，並稱他因此有急性壓力症即創傷後壓力症候群，工作能力僅殘留原本三分之一，求償勞動能力減損損害442萬元，及精神慰撫金150萬元，向顏男等4人共求償592萬多元。

不過顏男等人辯稱，白男出生即是先天的心理社會功能「中度」障礙，其心智障礙退化，難認是鬥毆事件造成，且是白男自行前往助陣加入鬥毆，才會造成傷害，所要求的精神慰撫金過高。

法官審理則認為，白男早在2012年就已經鑑定為「輕度」智力功能障礙，2018年早在鬥毆事件前，在秀傳醫院重鑑已是整體心理社會功能「中度」障礙，可知其可勞動獲取的薪資收入，已難認與一般人相當，難以斷定其勞動能力減損與鬥毆事件有因果關係。

且「急性壓力症」發生時間是在創傷後3天到1個月，經今年醫院再做鑑定，白男已無急性壓力症，其所受急性壓力症，僅短期症狀，並非永久不可回復之損傷，自難認其受有精神或心智上障害，而有喪失部分勞動能力情形。