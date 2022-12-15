涉選前之夜3千元買票 竹縣峨眉鄉某村長當選人10萬交保
新竹縣檢警再查出選舉賄選案，峨眉鄉某村長當選人，在選前之夜以3千元的金額買票，雖順利以比對手高出2成5的票數當選，不過因被查出涉嫌賄選，昨連同樁腳遭傳喚，該村長當選人訊後被以10萬元交保，同時限制住居。
據檢方調查，初步釐清為該名村長當選人為求勝選，於選前之夜，透過姜姓樁腳，針對轄內的選民，以每票3千元的對價現金買票，不過選後事情才曝光，經查賄團隊蒐集相當證據，於昨天通知包含該名村長在內的涉案者16人到案，部分收賄者繳回所受賄款。
檢察官訊問後，認為該名當選人及姜姓樁腳2人都涉公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票交付賄賂罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押，法院於今天凌晨諭知該當選人及姜姓樁腳分別以10萬元、1萬元交保，且限制住居。
新竹查賄團隊強調秉持查賄無時限、無上限的堅定態度，只問證據就出擊，並不因投票結束而停歇，同時警告賄選者不但要面臨國家刑罰的制裁外，倖而當選者，也將秉持「賄選者不得享有當選結果」的普世價值，就符合選罷法要件者，檢方將主動提起當選無效之訴。
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