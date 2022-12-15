台北市「無屍殺人案」聲押駁回 裁定：檢察官舉證難認定犯罪

台北市楊姓男子2021年6月間返家後失聯，他的九弟在案發前後多次進出失蹤楊姓男子的家，被懷疑涉嫌殺人；檢警昨天拘提九弟後聲請羈押禁見，台北地院審理認犯罪證據不足，今天裁定駁回。

法院裁定理由指出，就被告犯罪嫌疑是否重大，應由檢察官負責提出舉證責任，本件被告否認犯行，且依聲押書所列舉證據，無從得知被害人的下落、家中血跡的原因及血跡留下的時間。

法官審理認為，被害人是否遭殺害或於何時遭殺害？被告登山所攜帶的物品為何或與被害人有何關連性？依現存卷證資料，難以認定被告涉犯遺棄屍體、家庭暴力之殺人等罪犯罪嫌疑重大。