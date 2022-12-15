台北市「無屍殺人案」聲押駁回 裁定：檢察官舉證難認定犯罪
台北市楊姓男子2021年6月間返家後失聯，他的九弟在案發前後多次進出失蹤楊姓男子的家，被懷疑涉嫌殺人；檢警昨天拘提九弟後聲請羈押禁見，台北地院審理認犯罪證據不足，今天裁定駁回。
法院裁定理由指出，就被告犯罪嫌疑是否重大，應由檢察官負責提出舉證責任，本件被告否認犯行，且依聲押書所列舉證據，無從得知被害人的下落、家中血跡的原因及血跡留下的時間。
法官審理認為，被害人是否遭殺害或於何時遭殺害？被告登山所攜帶的物品為何或與被害人有何關連性？依現存卷證資料，難以認定被告涉犯遺棄屍體、家庭暴力之殺人等罪犯罪嫌疑重大。
據了解，本件「無屍命案」與2001年發生在台北市大安區的張姓英文女老師命案相仿，其時，檢警根據情況證據，將張女的男友李正位依殺人罪移送法辦，最高法院終審將李判處無期徒刑定讞；有關楊姓男子「命案」，檢警也朝此方向偵辦，但第一步聲押不成。
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