快訊

世代交替浪潮吹進議會！全台年輕議員占比出爐 台北不是第一名

屏東某科大浴室驚見四腳獸！眾人包圍喊出來 律師：恐觸法

投檢偵辦2件縣議員選舉買票案 樁腳分遭收押、交保

中央社／ 南投縣15日電

南投地檢署持續積極偵辦賄選，查出1名縣議員當選人、1名縣議員落選人涉嫌透過樁腳買票，涉案樁腳分遭收押或交保；檢方表示，一旦查獲當選人賄選，一定提當選無效之訴。

地方公職人員選舉落幕，中央選舉委員會公告當選人名單，南投地方檢察署查緝賄選不停歇，南投市、名間鄉選區有南投縣議員當選人涉嫌透過樁腳買票，南投地檢署今天傍晚發布新聞稿表示，檢察官廖秀晏查出樁腳現金買票，13日通知蕭姓女樁腳、多名選民說明。

投檢指出，蕭姓樁腳以1票新台幣500元向選民買票，請求選民投票支持這名參加縣議員選舉的人士，進一步查出資金來源為陳姓男樁腳，訊後認為蕭姓、陳姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，諭知蕭姓樁腳3萬元交保，陳姓樁腳14日遭收押禁見。

檢察官張姿倩偵辦另一件南投市、名間鄉選區縣議員選舉買票案，一名落選者涉嫌透過樁腳買票，檢方13日通知邱姓男樁腳、多名選民說明，查得邱姓樁腳涉嫌以1票500元向選民買票，循線查出資金來源為陳姓女樁腳，訊後諭知邱男限制住居、陳女8萬元交保。

樁腳 南投

延伸閱讀

涉「四合一」現金賄選 苗栗大湖聯合競總主委遭起訴

影／民眾黨開離島第一槍 控4名議員當選者「當選無效」

檢提當選無效之訴 南投議員曾振炎三連霸恐破功

彰化二當選議員涉賄收押 若查屬實 檢方月底前提當選無效之訴

相關新聞

通緝犯改身分證字號逃17年 內政部還原事發經過

媒體報導，有通緝犯更變更身分字號逃17年，被質疑是戶政系統漏洞。內政部今天澄清，該個案於92年變更國民身分證統一編號，9...

第一件！基金經理人炒股獲利2587萬 投信法「大減刑」判決出爐

台北地院近日依投信投顧法新條款判重大投信基金經理人特別背信炒股案緩刑，代價是沒收被告犯罪所得數千萬元，併科罰金、義務勞動...

選前之夜3千元買票 峨眉鄉某村長當選人以10萬元交保

新竹縣檢警再查出選舉賄選案，峨眉鄉某村長當選人，在選前之夜以3千元的金額買票，雖順利以比對手高出2成5的票數當選，不過因...

台北市「無屍殺人案」聲押駁回 裁定：檢察官舉證難認定犯罪

台北市楊姓男子2021年6月間返家後失聯，他的九弟在案發前後多次進出失蹤楊姓男子的家，被懷疑涉嫌殺人；檢警昨天拘提九弟後...

司法人員與翁茂鍾不當接觸 檢察總長為諸慶恩提非常上訴

富商翁茂鍾與司法界交遊重創法界官箴，多名前、現司法人員受行政、刑事偵查，案情中有關銀行經理諸慶恩偽造定存單一案，諸判有罪...

首例！擅闖南澳神秘沙灘秘境 3家沙灘車業者依竊佔送辦

宜蘭知名打卡秘境「南澳神秘沙灘」深受遊客喜愛，但因沙灘腹地不寬、浪大危險，國產署今年8月實施「軟封閉」，禁止車輛進入，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。