司法人員與翁茂鍾不當接觸 檢察總長為諸慶恩提非常上訴

富商翁茂鍾與司法界交遊重創法界官箴，多名前、現司法人員受行政、刑事偵查，案情中有關銀行經理諸慶恩偽造定存單一案，諸判有罪後病故，最高檢檢察總長邢泰釗認為，諸受錯判、有冤情，今天向最高法院提起非常上訴。

百利達銀行台北分行經理諸慶恩1999年遭檢舉強制執行怡華公司1000萬美元本票期間偽造定存單，提供給法院作擔保，一審無罪，二審改判有期徒刑4月，高檢署2002年5月上訴最高法院，諸也提上訴。

不過，最高法院受理期間，諸慶恩2003年5月24日病故，最高法院就高檢署上訴部分改判不受理判決，諸慶恩上訴部分以不得上訴為理由駁回。

2019年「翁茂鍾案」爆發，台灣高檢署發現，諸慶恩一案偵審期間有司法人員與翁茂鍾不當接觸，認為諸慶恩應判決無罪，但聲請再審遭駁回確定，刑泰釗認為有替諸慶恩申冤的理由。

最高檢察署指出，高檢署上訴最高法院的內容，多引用諸慶恩的聲請上訴狀，理由與諸慶恩自行向最高法院上訴的類同，但原確定判決一方面駁回諸慶恩的上訴，又認為高檢署上訴合法，違背法理，有判決理由矛盾之情。