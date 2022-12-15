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首例！擅闖南澳神秘沙灘秘境 3家沙灘車業者依竊佔送辦

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭知名打卡秘境「南澳神秘沙灘」深受遊客喜愛，但因沙灘腹地不寬、浪大危險，國產署今年8月實施「軟封閉」，禁止車輛進入，卻仍有沙灘車業者載客闖入，國產署蒐證後首度把3家沙灘車業者依竊佔罪送辦，業者陳情到中央單位。行政院政務委員吳澤成表示，美麗沙灘是觀光資源，開放的前提是要「安全」。

南澳鄉「神秘沙灘」美景天成，吸引遊客，蜿蜒狹長的黑沙海岸長達5公里多，一側是礁岩及海蝕洞、一側是大海，尤其海蝕洞天然美景，成為遊客必拍美景，也有人到海蝕洞露營，探尋神秘美感。2018年9月初，5名搭乘沙灘車的遊客與業者在神秘海灘被瘋狗浪捲落海喪命，縣政府隨即公告禁止水上遊憩，直到去年3月間重新開放。

開放後除了遊客外，沙灘車業者營業載客進出海蝕洞，更在假日舉辦露營烤肉、大開海蝕洞電音趴。依照規定，這些營業行為都必須向土地主管機關的財政部國產署申請核准，但業者未經準許即載客營業，缺乏救生衣等安全防護措施，國產署在今年8月間，不得不在進出海蝕洞入口處設置土堆及挖掘壕溝「軟封閉」，阻絕沙灘車進入，但一般遊客進出沙灘不受影響。

部分業者不聽勸阻仍然載客闖入，國產署蒐證齊全後，今年10月初把3家沙灘車業者依竊佔罪函送宜蘭地檢署，成為縣內首起因為擅闖神秘沙灘遭送辦的案例，也造成業者反彈陳情。

行政院政務委員吳澤成最近表示，這片沙灘真的很美，行政院向海致敬政策是持開放的原則，但開放也必須是以「安全」為前提，這部分希望由國有財產署與交通部觀光局研議一套妥適的管制開放措施。

沙灘車業者未經國產署同意，載客進入南澳神秘沙灘營業，首度被依違反竊佔罪函送地檢署偵辦。圖／讀者提供
沙灘車業者未經國產署同意，載客進入南澳神秘沙灘營業，首度被依違反竊佔罪函送地檢署偵辦。圖／讀者提供

國產署以土堆等「軟封閉」措施，禁止業者在神秘沙灘載客營業、舉辦電音趴。圖／國產署提供
國產署以土堆等「軟封閉」措施，禁止業者在神秘沙灘載客營業、舉辦電音趴。圖／國產署提供

沙灘 國產署 行政院

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