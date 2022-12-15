詐團又進化！賣泰達幣還扮假幣商 3個月狂詐11人2000萬

台中張姓男子擔任詐騙集團「假幣商」角色，由詐團傳簡訊佯以投資機會，指示被害人向張買泰達幣、申辦假平台的電子錢包，交易前還要簽買賣合約，載明已知交易風險等做防火牆，被害人想變現出金卻領不到一毛錢；檢方破獲逮捕張姓假幣商依詐欺等罪嫌起訴，估計不法所得近2000萬元。

台中地檢署表示，全案經詐欺專組檢察官屠元駿指揮， 查出張男在詐團中假扮「幣商」，只要有被害人上鉤經詐團依指示用LINE和張聯繫購買USDT泰達幣，張還會要被害人申辦電子錢包，或至假平台開戶取得電子錢包，實際上該平台均為詐團掌控。

檢方查出，張男會將被害人的泰達幣以較高市場價格出售賺取價差，或由身分不詳同夥「高先生」取得虛擬貨幣後，將一部分轉入給張作報酬「俗稱回水」。

張和高先生、2名陳姓同夥（另案偵辦中）負責出面交易、管帳或保管泰達幣，去年6至8月間11名被害人收到不明投資簡訊，佯以買股票、石油或虛擬幣收益良多等話術，要被害人依指示加入LINE群組或好友，多人紛紛砸錢等到想變現時，詐團卻以各種名目拒絕，導致被害人一毛都沒拿到。

其中1名許姓被害人陸續交付財物，認為自己受騙報警，並假裝有意繼續和張買入價值約540萬元的17萬5000枚泰達幣，今年8月10日約張到台中市西區超商交易，張男一到場隨即被埋伏警力逮捕，當場扣得手機、實體冷電子錢包等。

檢方訊時，張男坦承擔任假幣商，並稱和上線的詐團合作，誘騙被害人私下場外交易虛擬貨幣，並存入由詐團控制的電子錢包、平台內，對方表面上見獲利數字翻倍，實際上卻領不出錢；多名被害人也出面指證，提出相關對話、匯款紀錄等佐證。

檢方經鑑識還原張男手機，發現至少11人受害，遭騙金額達1997萬5200元，張男則可以取得百分之10至15的報酬。

檢方說，全案雖是常見投資詐式，詐團先用臉書、LINE搭訕被害人，佯稱投資加密貨幣或挖礦高獲利，要求被害人申辦電子錢包、至假平台開戶，詐團為製造金流斷點及增加檢警追查難度，會再引導被害人以當面交易或轉帳給假幣商。