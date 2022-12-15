快訊

舅舅驚傳遇害…WTO秘書長譚德塞聞噩耗崩潰 一度想取消記者會

央行四度升息！房貸利率將突破2%大關 專家：房市剉咧等

符合市場預期！央行宣布「升息半碼」 再次跟進Fed

詐團又進化！賣泰達幣還扮假幣商 3個月狂詐11人2000萬

聯合報／ 記者曾健祐黃于凡／台中即時報導

台中張姓男子擔任詐騙集團「假幣商」角色，由詐團傳簡訊佯以投資機會，指示被害人向張買泰達幣、申辦假平台的電子錢包，交易前還要簽買賣合約，載明已知交易風險等做防火牆，被害人想變現出金卻領不到一毛錢；檢方破獲逮捕張姓假幣商依詐欺等罪嫌起訴，估計不法所得近2000萬元。

台中地檢署表示，全案經詐欺專組檢察官屠元駿指揮， 查出張男在詐團中假扮「幣商」，只要有被害人上鉤經詐團依指示用LINE和張聯繫購買USDT泰達幣，張還會要被害人申辦電子錢包，或至假平台開戶取得電子錢包，實際上該平台均為詐團掌控。

檢方查出，張男會將被害人的泰達幣以較高市場價格出售賺取價差，或由身分不詳同夥「高先生」取得虛擬貨幣後，將一部分轉入給張作報酬「俗稱回水」。

張和高先生、2名陳姓同夥（另案偵辦中）負責出面交易、管帳或保管泰達幣，去年6至8月間11名被害人收到不明投資簡訊，佯以買股票、石油或虛擬幣收益良多等話術，要被害人依指示加入LINE群組或好友，多人紛紛砸錢等到想變現時，詐團卻以各種名目拒絕，導致被害人一毛都沒拿到。

其中1名許姓被害人陸續交付財物，認為自己受騙報警，並假裝有意繼續和張買入價值約540萬元的17萬5000枚泰達幣，今年8月10日約張到台中市西區超商交易，張男一到場隨即被埋伏警力逮捕，當場扣得手機、實體冷電子錢包等。

檢方訊時，張男坦承擔任假幣商，並稱和上線的詐團合作，誘騙被害人私下場外交易虛擬貨幣，並存入由詐團控制的電子錢包、平台內，對方表面上見獲利數字翻倍，實際上卻領不出錢；多名被害人也出面指證，提出相關對話、匯款紀錄等佐證。

檢方經鑑識還原張男手機，發現至少11人受害，遭騙金額達1997萬5200元，張男則可以取得百分之10至15的報酬。

檢方說，全案雖是常見投資詐式，詐團先用臉書、LINE搭訕被害人，佯稱投資加密貨幣或挖礦高獲利，要求被害人申辦電子錢包、至假平台開戶，詐團為製造金流斷點及增加檢警追查難度，會再引導被害人以當面交易或轉帳給假幣商。

檢方表示，假幣商為設立防火牆，還會要求交易前和被害人簽立合約，載明幣商已告知交易風險，若日後被害人發現被騙報警，就會以被害人是「主動」接洽購買為由抗辯，同時詐團也無需大費周章蒐集人頭帳戶，檢方偵結依詐欺、洗錢等罪嫌起訴張。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

泰達幣 詐欺 LINE

延伸閱讀

囂張！詐欺車手著帽T「逍遙法外」 騙領8旬嬤百萬

影／男遭詐團私刑拘禁！脫逃又撞見急報警 雙北警聯手救3人逮4嫌

陌生男遊說當海外包租婆 她一口氣匯12萬美金遭警阻

詐團騙影城資料外洩 警戳破謊言

相關新聞

第一件！基金經理人炒股獲利2587萬 投信法「大減刑」判決出爐

台北地院近日依投信投顧法新條款判重大投信基金經理人特別背信炒股案緩刑，代價是沒收被告犯罪所得數千萬元，併科罰金、義務勞動...

通緝犯改身分證字號逃17年 內政部還原事發經過

媒體報導，有通緝犯更變更身分字號逃17年，被質疑是戶政系統漏洞。內政部今天澄清，該個案於92年變更國民身分證統一編號，9...

首例！擅闖南澳神秘沙灘秘境 3家沙灘車業者依竊佔送辦

宜蘭知名打卡秘境「南澳神秘沙灘」深受遊客喜愛，但因沙灘腹地不寬、浪大危險，國產署今年8月實施「軟封閉」，禁止車輛進入，卻...

醉漢持開山刀猛砍好友嗆給你死 涉殺人未遂重罪結局大逆轉

台中林姓男子酒醉被何姓好友激怒拿2把開山刀朝他猛砍、追逐，對方哀求幫叫救護車他還嗆「要給你死！」檢方依殺人未遂罪嫌起訴林...

詐團又進化！賣泰達幣還扮假幣商 3個月狂詐11人2000萬

台中張姓男子擔任詐騙集團「假幣商」角色，由詐團傳簡訊佯以投資機會，指示被害人向張買泰達幣、申辦假平台的電子錢包，交易前還...

中油前執行長徐漢涉貪案 再延押2個月至明年初

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，橋檢5月起訴他在內等21人。徐漢雖被關押至今，但仍矢口否認犯行，並以慢性病為由聲請具保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。