中油前執行長徐漢涉貪案 再延押2個月至明年初

中油煉製事業部前執行長徐漢。聯合報系資料照／記者徐如宜攝影

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，橋檢5月起訴他在內等21人。徐漢雖被關押至今，但仍矢口否認犯行，並以慢性病為由聲請具保遭駁回，橋頭地院裁定自12月25日延押2個月。

橋頭地檢署偵辦徐漢涉向業者收回扣案，檢調人員更在辦公室搜出新台幣2710萬元，檢方5月偵結起訴徐漢在內等21人、3間公司，他本人則自今年1月27日起遭羈押至今。

橋頭地方法院日前召開延押庭時，徐漢不但仍矢口否認相關犯行，且以年歲已長，又罹患牙齒、身體等慢性病，在看守所難以醫治等健康問題為由，聲稱此案偵查詳盡，已無體力逃亡，請求給予交保機會。

不過，法官經勘驗相關證詞和證物，認定他涉犯貪污治罪條例、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大，且其所犯均為重罪，有逃亡高度可能。加上徐漢至今仍矢口否認全部犯行，不僅就部分犯罪情節前後供述不一，更與其他證人、被告所述不符；甚至他還能在遭拘禁情形下，藉短暫接觸機會要求同案被告更改口供。

法官考量徐漢難以自我約束，其身體也並無特殊或重大疾病須保外就醫，且其所為已嚴重破壞公務員執行公務廉潔，侵害國家法益，犯罪情節重大，無論是具保、限制出境、出海或限制住居等替代處分，均無法達到防止徐漢串證或逃亡效果。據此裁定自12月25日起，延長羈押禁見2個月。

全案起於中油煉製事業部前執行長徐漢涉向業者收回扣，辦公室被搜出2710萬元，橋頭地檢署偵結後，認定其收賄金額達新台幣1686萬元，將他和20人、3間公司起訴，且依犯後態度不佳建請法官重判。