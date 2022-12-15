通緝犯改身分證字號逃17年 內政部還原事發經過

身分證示意圖。聯合報系資料照

媒體報導，有通緝犯更變更身分字號逃17年，被質疑是戶政系統漏洞。內政部今天澄清，該個案於92年變更國民身分證統一編號，94年因案被通緝，並非報導所稱通緝犯可改國民身分證統一編號。

為正確個人身分資料，如戶籍資料（含國民身分證統一編號變更）有異動，內政部分別自91年及93年同步將異動檔通報警政及司法機關，該機關均能掌握最新資料。經查報載該個案於92年變更國民身分證統一編號，內政部當時亦已提供變更資料給相關機關。

內政部表示，為避免不法人士透過變更國民身分證統一編號逃避犯罪查緝，自95年起規範國民身分證統一編號變更時須比照姓名條例第15條規定，如有經通緝、羈押等情形不得申請變更。106年11月24日更進一步規範受限制出國處分者不得變更國民身分證統一編號。

內政部說，該個案於92年9月因偽造文書等案遭移送，以原證號有2個4為由，於92年10月變更國民身分證統一編號，其偽造文書案件於94年定讞，當時臺灣板橋地方法院檢察署（現為新北地方法院檢察署）是以舊證號發布通緝，致通緝檔無當事人新證號資料。

內政部表示，將加強優化警政署通緝與M-Police系統，並提醒各相關機關，於處理民眾案件時所發布之公文書，應確認其個人資料是否為最新，以強化執行效率。