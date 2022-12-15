快訊

舅舅驚傳遇害…WTO秘書長譚德塞聞噩耗崩潰 一度想取消記者會

央行四度升息！房貸利率將突破2%大關 專家：房市剉咧等

符合市場預期！央行宣布「升息半碼」 再次跟進Fed

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通緝犯改身分證字號逃17年 內政部還原事發經過

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

身分證示意圖。聯合報系資料照
身分證示意圖。聯合報系資料照

媒體報導，有通緝犯更變更身分字號逃17年，被質疑是戶政系統漏洞。內政部今天澄清，該個案於92年變更國民身分證統一編號，94年因案被通緝，並非報導所稱通緝犯可改國民身分證統一編號。

為正確個人身分資料，如戶籍資料（含國民身分證統一編號變更）有異動，內政部分別自91年及93年同步將異動檔通報警政及司法機關，該機關均能掌握最新資料。經查報載該個案於92年變更國民身分證統一編號，內政部當時亦已提供變更資料給相關機關。

內政部表示，為避免不法人士透過變更國民身分證統一編號逃避犯罪查緝，自95年起規範國民身分證統一編號變更時須比照姓名條例第15條規定，如有經通緝、羈押等情形不得申請變更。106年11月24日更進一步規範受限制出國處分者不得變更國民身分證統一編號。

內政部說，該個案於92年9月因偽造文書等案遭移送，以原證號有2個4為由，於92年10月變更國民身分證統一編號，其偽造文書案件於94年定讞，當時臺灣板橋地方法院檢察署（現為新北地方法院檢察署）是以舊證號發布通緝，致通緝檔無當事人新證號資料。

內政部表示，將加強優化警政署通緝與M-Police系統，並提醒各相關機關，於處理民眾案件時所發布之公文書，應確認其個人資料是否為最新，以強化執行效率。

身分證 通緝 內政部

延伸閱讀

行政院通過選罷法排黑修法 最快2024大選適用

西定河登「都市地獄版」 邱臣遠：125年才接管太久應加速

郭璽指內政部以名稱問題刁難麻將最大黨備案

平均地權條例 立院排審

相關新聞

第一件！基金經理人炒股獲利2587萬 投信法「大減刑」判決出爐

台北地院近日依投信投顧法新條款判重大投信基金經理人特別背信炒股案緩刑，代價是沒收被告犯罪所得數千萬元，併科罰金、義務勞動...

通緝犯改身分證字號逃17年 內政部還原事發經過

媒體報導，有通緝犯更變更身分字號逃17年，被質疑是戶政系統漏洞。內政部今天澄清，該個案於92年變更國民身分證統一編號，9...

高虹安涉案約談中 前黑金組檢察官：北檢朝聲押禁見方向偵辦

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調繼日前派員前往立法院調閱公費助理薪資清冊，今天兵分多路展開行動...

首例！擅闖南澳神秘沙灘秘境 3家沙灘車業者依竊佔送辦

宜蘭知名打卡秘境「南澳神秘沙灘」深受遊客喜愛，但因沙灘腹地不寬、浪大危險，國產署今年8月實施「軟封閉」，禁止車輛進入，卻...

醉漢持開山刀猛砍好友嗆給你死 涉殺人未遂重罪結局大逆轉

台中林姓男子酒醉被何姓好友激怒拿2把開山刀朝他猛砍、追逐，對方哀求幫叫救護車他還嗆「要給你死！」檢方依殺人未遂罪嫌起訴林...

詐團又進化！賣泰達幣還扮假幣商 3個月狂詐11人2000萬

台中張姓男子擔任詐騙集團「假幣商」角色，由詐團傳簡訊佯以投資機會，指示被害人向張買泰達幣、申辦假平台的電子錢包，交易前還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。