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開車49秒收2張未打方向燈罰單 求撤銷1張因這原因敗訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

鍾姓男子開車行駛國道3號在汐止路段，收到2張變換車道未打方向燈紅單，先後相距1.2公里，間隔49秒。他訴請撤銷違規在前罰單，基隆地方法院審理後駁回，指不得連續舉發對象，是發生在後的違規行為，並非發生在前的違規行為。全案可上訴。

判決指出，鍾男11月1日下午駕車行經國道3號南向11.5公里處，從加速車道變換到外側車道時，未顯示左側方向燈，經其他駕駛人以行車記錄器攝得影像提出檢舉，國道警察認定變換車道未依規定使用方向燈違規行為，開單舉發。

公路總局台北市區監理所裁處鍾男3000元罰鍰，並記違規點數1點。鍾男不服處分，提起行政訴訟，主張他在同日相距1分鐘內，分別在國道3號南向11.5公里、12.7公里，因同一違規態樣遭檢舉，各遭台北市區監理所裁處。

鍾男說，依交通法規6分鐘內、相距6公里內不得重覆舉發開單。舉發機關先將時序在後的舉發單先行寄送，再寄發違規時序在前的舉發單，顯有違誤，訴請撤銷處分。

台北市區監理所答辯，本件民眾檢舉案件，鍾男確有違規行為，舉發程序也無違誤。本件與鍾男其後續在國道3號南向12.7公里未依規定變換車道分屬不同違章行為，仍應裁處，聲明駁回告訴。

法院勘驗鍾男開車在國道3號高速公路南向11.5、12.7公里，都有未使用方向燈即變換車道事實，依檢舉錄影畫面鑲嵌時間，前者為下午1點3分3秒至13秒，後者為下午1點3分45秒至52秒。

法院指出，鍾男先後兩次違規，時間間隔不到1分鐘，違規地點相距在6公里內，本不得連續舉發。只是不得連續舉發對象，適用發生在後的違規行為，駁回告訴。至於鍾男收到12.7公里舉發單，未向監理單位申請裁決書，未提起行政訴訟，不屬這次審理範圍。

鍾姓男子開車行駛國道收到2張變換車道未打方向燈紅單，先後相距1.2公里，間隔49秒。他訴請撤銷違規在前罰單，基隆地方法院審理後駁回。記者邱瑞杰／攝影
鍾姓男子開車行駛國道收到2張變換車道未打方向燈紅單，先後相距1.2公里，間隔49秒。他訴請撤銷違規在前罰單，基隆地方法院審理後駁回。記者邱瑞杰／攝影

國道 車道 北市

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