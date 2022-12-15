酒店蛇蠍女一家預謀殺害男友丟溪沉屍 張男友人：謀財害命判太輕

彰化縣女子林姝妤夥同父母與弟弟和弟弟的友人去年合謀將張姓男友誘騙出遊，再下藥勒斃，五花大綁空心磚棄屍在東螺溪，盜領張男帳戶內473萬元存款，彰化地方法院今天審結，依殺人棄屍等罪判處林姝妤無期徒刑，林父等4人判刑17年、16年、6年6月不等徒刑，原求處重刑的彰化地檢署表示，待收到判決書再研議是否上訴。

卅歲女子林姝妤夥同父母、弟弟、弟友人等5人預謀將前男友張男殺人棄屍案駭人聽聞，案發後，張男的屍體在東螺溪浮起被發現，張男友人曾替他抱不平說，張男對林女非常好，不僅每月10萬元包養，還買百萬名車給林女，卻慘遭毒手。

「林女的父母怎麼會判那麼輕？他們是為了錢才去殺人耶」張男友人得知判決結果後不平的表示，但因張男家人相當低調，還未出面發表看法。

但法院審理期間，林女與家人的說法是，張男有對林女暴力相向，所以家人本來就反對他們交往，後又起意殺害，且林女說事先未告訴家人張男戶頭有很多錢，而是殺人後，林女家人才得知張男戶頭裡有錢，一家人認為張男從事從事非法「金流」工作，認為張男帳戶內的錢是「不義之財、不拿白不拿」，才會領走473萬元。