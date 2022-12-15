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關了快半年！中油高層貪瀆案外案 課長、廠商具保停押
台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，也牽涉出中油其他弊案，其中，檢調追查爭議標案中，另發現中油黎姓課長、袁姓領班及劉姓廠商等人也涉貪，並將人依法起訴；黎、劉兩人因否認犯行，證詞牴觸，遭羈押；歷經近半年審理，證人都交互詰問完畢，認無串證逃亡之虞，法院裁准兩人具保停押。
起訴指出，黎男擔任工程師期間，承辦採購估價、審標及驗收業務；為讓黃姓廠商為得標中油煉製自記式液位計案，透過劉姓廠商與黃謀議，將兩種不同產品併同一標案招標，讓其他廠商難以投標。
黃男標後，先後交付供72萬6000元給劉姓廠商，劉朋分20萬元給黎男，三人涉犯貪汙治罪條例等罪被起訴。
因此案黎男、劉男兩人否認犯罪，偵訊及移審訊問時證詞都相互牴觸，甚至在準備程序庭上，各自翻供，還在偵查中有有刪除公司電腦中資料的滅證行為，因此，兩人遭法院羈押近半年。
近日黎、劉兩人向法院聲請具保停止羈押，地院考量相關證人已於10月31日完成交互詰問，且無他證據要求調查，加上2人有固定住所、工作，與家人羈絆甚深，及無期他刑案前科紀錄。
法官斟酌2人犯罪情節、態度、經濟能力，准許黎男25萬元、劉男35萬交保，停止羈押，並均限制住居，需每周到所轄派出所報到。
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