快訊

台灣麥當勞宣布21日漲價！套餐貴10元 多款單點品項調漲5~7元

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關了快半年！中油高層貪瀆案外案 課長、廠商具保停押

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，也牽涉出中油其他弊案，其中，檢調追查爭議標案中，另發現中油黎姓課長、袁姓領班及劉姓廠商等人也涉貪，並將人依法起訴；黎、劉兩人因否認犯行，證詞牴觸，遭羈押；歷經近半年審理，證人都交互詰問完畢，認無串證逃亡之虞，法院裁准兩人具保停押。

起訴指出，黎男擔任工程師期間，承辦採購估價、審標及驗收業務；為讓黃姓廠商為得標中油煉製自記式液位計案，透過劉姓廠商與黃謀議，將兩種不同產品併同一標案招標，讓其他廠商難以投標。

黃男標後，先後交付供72萬6000元給劉姓廠商，劉朋分20萬元給黎男，三人涉犯貪汙治罪條例等罪被起訴。

因此案黎男、劉男兩人否認犯罪，偵訊及移審訊問時證詞都相互牴觸，甚至在準備程序庭上，各自翻供，還在偵查中有有刪除公司電腦中資料的滅證行為，因此，兩人遭法院羈押近半年。

近日黎、劉兩人向法院聲請具保停止羈押，地院考量相關證人已於10月31日完成交互詰問，且無他證據要求調查，加上2人有固定住所、工作，與家人羈絆甚深，及無期他刑案前科紀錄。

法官斟酌2人犯罪情節、態度、經濟能力，准許黎男25萬元、劉男35萬交保，停止羈押，並均限制住居，需每周到所轄派出所報到。

中油黎姓課長、劉姓廠商涉嫌貪汙被依法起訴，遭羈押近半年，近日法院裁准兩人具保停押。記者陳弘逸／攝影
中油黎姓課長、劉姓廠商涉嫌貪汙被依法起訴，遭羈押近半年，近日法院裁准兩人具保停押。記者陳弘逸／攝影

中油 貪汙

延伸閱讀

最貪公務員今年沒「紅包」可收 過年將在牢裡度過

當中油執行長卻「不懂採購」逗樂法官 還稱賄款是「過年紅包」

招待中油工程師女陪侍店吃喝 廠商喊冤：只是人情義理

中油包商廠外遭鐵棍毆打3傷送醫 導火線疑工程糾紛

相關新聞

酒店蛇蠍女一家預謀殺害男友丟溪沉屍 張男友人：謀財害命判太輕

彰化縣女子林姝妤夥同父母與弟弟和弟弟的友人去年合謀將張姓男友誘騙出遊，再下藥勒斃，五花大綁空心磚棄屍在東螺溪，盜領張男帳...

仇人沒燒死 9命陪葬不算最嚴重之罪…高院讓李國輝活命

男子李國輝在中和出租公寓縱火，釀9死5傷慘劇，北市警員王志偉也葬身火窟。李犯後稱「腦中有聲音叫他這樣做」，從一審到台灣高...

防柬埔寨事件再起 政院提修法最高關7年罰2000萬

為防止日前的柬埔寨詐騙事件再起，行政院會今天通過相關修法，增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，招募他人加入犯罪組織罪...

沒依警執法規定又違法搜索 員警扣得槍彈仍有證據力

台中傅姓男子被警方查獲持有手槍、子彈，傅主張員警違法搜索扣得的槍彈無證據力，法院勘驗密錄器發現，警察沒徵得傅同意就闖進他...

銀行經理諸慶恩案 檢察總長爭取無罪判決提起非常上訴

銀行經理諸慶恩被控偽造定存單，判刑後病故，高檢署聲請再審遭駁確定。檢察總長邢泰釗認為，最高法院當年的不受理判決為無效判決...

關了快半年！中油高層貪瀆案外案 課長、廠商具保停押

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，也牽涉出中油其他弊案，其中，檢調追查爭議標案中，另發現中油黎姓課長、袁姓領班及劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。