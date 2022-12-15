夥同家人殺男友綁空心磚沉屍溪底 酒店蛇蠍女判無期徒刑

彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人將男友張男（右後）誘出殺害棄屍，彰化地方法院依殺人棄屍等罪判處林姝妤無期徒刑。圖／翻攝自林女臉書 彰化縣女子林姝妤夥同父母與弟弟和弟弟的友人去年合謀將張姓男友誘騙出遊，再下藥勒斃，五花大綁空心磚棄屍在東螺溪，盜領張男帳戶內470萬元存款，彰化地方法院今天審結，依殺人棄屍等罪判處林姝妤無期徒刑，林父判刑17年，林母和林弟均判刑16年，林弟友人判刑陳男 6年6月。 .

檢警調查，曾在酒店工作的卅歲林女與包養她的張姓男友（五十一歲，台北人）交往期間林女得知張男金融帳戶內有大筆款項，並探知張男提款卡密碼，兩人交往時因常發生爭執，林女又覬覦張男金融帳戶內大筆款項，於去年6月間萌生殺害張男盜領存款的想法。

去年9月底雙方分手後，林女去年10月上旬回到彰化縣福興鄉老家與父親（五十歲）、母親（四十九歲）、林弟（廿四歲）一家人謀議誘騙張男到彰化後殺人棄屍再盜領張男的錢。

去年十月十四日先由林弟與林母向林弟的友人陳男拿安眠藥，林父、與林母和林弟十五日再去找尋棄屍地點，並將棄屍工具黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物藏放在欲棄屍的東螺溪畔。

林女於十月十六日跟張男說她想去臺中醫美諮詢和去玩，要家住新北市的張男到彰化陪她去玩，張男即到林女位於彰化縣福興鄉住處，林母偷將安眠藥加入飲料讓張男喝下後，林女即開車載張男與一家人到漢寶溼地玩，到達後張男已昏睡，由林父持綿繩將張男勒斃。

一家人於十六日晚間再將屍體綁重物，於埔鹽鄉東螺溪棄屍，並將張男身上的提款卡內470萬元領出。