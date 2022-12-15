快訊

影／「最美里長」陳紫渝理想型條件有3點…自曝討厭洗碗 網瘋搶：都我來

兵役延長綠營無共識 黨內有人盼賴清德「一槌定音」

租屋處縱火釀9死…李國輝4度判死 高院更三審逆轉改處無期徒刑

夥同家人殺男友綁空心磚沉屍溪底 酒店蛇蠍女判無期徒刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人將男友張男（右後）誘出殺害棄屍，彰化地方法院依殺人棄屍等罪判處林姝妤無期徒刑。圖／翻攝自林女臉書
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人將男友張男（右後）誘出殺害棄屍，彰化地方法院依殺人棄屍等罪判處林姝妤無期徒刑。圖／翻攝自林女臉書
彰化縣女子林姝妤夥同父母與弟弟和弟弟的友人去年合謀將張姓男友誘騙出遊，再下藥勒斃，五花大綁空心磚棄屍在東螺溪，盜領張男帳戶內470萬元存款，彰化地方法院今天審結，依殺人棄屍等罪判處林姝妤無期徒刑，林父判刑17年，林母和林弟均判刑16年，林弟友人判刑陳男 6年6月。 .

檢警調查，曾在酒店工作的卅歲林女與包養她的張姓男友（五十一歲，台北人）交往期間林女得知張男金融帳戶內有大筆款項，並探知張男提款卡密碼，兩人交往時因常發生爭執，林女又覬覦張男金融帳戶內大筆款項，於去年6月間萌生殺害張男盜領存款的想法。

去年9月底雙方分手後，林女去年10月上旬回到彰化縣福興鄉老家與父親（五十歲）、母親（四十九歲）、林弟（廿四歲）一家人謀議誘騙張男到彰化後殺人棄屍再盜領張男的錢。

去年十月十四日先由林弟與林母向林弟的友人陳男拿安眠藥，林父、與林母和林弟十五日再去找尋棄屍地點，並將棄屍工具黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物藏放在欲棄屍的東螺溪畔。

林女於十月十六日跟張男說她想去臺中醫美諮詢和去玩，要家住新北市的張男到彰化陪她去玩，張男即到林女位於彰化縣福興鄉住處，林母偷將安眠藥加入飲料讓張男喝下後，林女即開車載張男與一家人到漢寶溼地玩，到達後張男已昏睡，由林父持綿繩將張男勒斃。

一家人於十六日晚間再將屍體綁重物，於埔鹽鄉東螺溪棄屍，並將張男身上的提款卡內470萬元領出。

彰化地方法院今天審結宣判，依殺人棄屍等罪判處林姝妤無期徒刑，林父等4人判刑17年到6年6月，林女與父母和弟弟4人12月1日已續押，陳男已交保。

彰化縣林姓女子（如圖）夥同父母一家人將男友張男誘出殺害棄屍，林女到酒店上班前，打扮相當中性。圖／翻攝自林女臉書
彰化縣林姓女子（如圖）夥同父母一家人將男友張男誘出殺害棄屍，林女到酒店上班前，打扮相當中性。圖／翻攝自林女臉書
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人將男友張男（右後）誘出殺害棄屍，彰化地方法院依殺人棄屍等罪判處林姝妤無期徒刑。圖／翻攝自林女臉書
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人將男友張男（右後）誘出殺害棄屍，彰化地方法院依殺人棄屍等罪判處林姝妤無期徒刑。圖／翻攝自林女臉書

棄屍 殺人

延伸閱讀

燒死9人4度被判死 高院更三審逆轉！李國輝改判無期徒刑

新社公墓男棄屍頭、背非致命傷 檢方懷疑遭虐許久慘死

6旬男懷疑前女友和別人同居 狂揮43刀砍死他判無期徒刑定讞

詐騙引殺機！30多歲男遭棄屍公墓 東勢警逮4人續追其餘共犯

相關新聞

夥同家人殺男友綁空心磚沉屍溪底 酒店蛇蠍女判無期徒刑

彰化縣女子林姝妤夥同父母與弟弟和弟弟的友人去年合謀將張姓男友誘騙出遊，再下藥勒斃，五花大綁空心磚棄屍在東螺溪，盜領張男帳...

菜鳥警找兄結伴勒索性騷男 打「媽媽牌」失效判12年2月

淡水分局偵查隊警員蔡至恩，被控與胞兄蔡至儒勒索涉性騷擾的許姓男子60萬，兩人否認，辯因積極辦案，才約在警局外見面。一審依...

燒死9人4度被判死 高院更三審逆轉！李國輝改判無期徒刑

緬甸華裔李國輝5年前在租屋處縱火釀9死5傷慘劇，犯後稱「腦中有聲音叫他這樣做」，從一審到台灣高等法院更二審都判李死刑，最...

最貪公務員今年沒「紅包」可收 過年將在牢裡度過

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，今年初遭廉檢調搜出2710萬現金，涉8起招標案中收賄，遭檢方依法起訴，移審至今羈押長...

警察酒駕拒盤查遭壓制上銬 不爽考績吃「丙」打官司結果出爐

時任新北市警察局金山分局金山派出所巡佐陳億誠前年酒駕卻拒絕盤查，被壓制上銬帶回派出所，依涉妨害公務罪嫌送辦，檢方最終處分...

野溪溫泉伸狼爪！陽光男猥褻強吻卻裝傻 遭爆非首次

26歲林姓男子熱愛爬山露營，外型陽光，去年和友人相約桃園市復興區野溪溫泉露營，卻趁晚餐酒後，對同帳女山友伸狼爪、強吻，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。