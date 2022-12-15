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菜鳥警找兄結伴勒索性騷男 打「媽媽牌」失效判12年2月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市警淡水分局偵查隊警員蔡至恩（右），被檢舉與胞兄蔡至儒勒索涉性騷擾的當事人60萬元，台灣高等法院今依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判刑判兩人各12年2月、6年徒刑，分別褫奪公權6年與3年，沒收10萬元不法所得。資料照片。記者王宏舜／攝影
新北市警淡水分局偵查隊警員蔡至恩（右），被檢舉與胞兄蔡至儒勒索涉性騷擾的當事人60萬元，台灣高等法院今依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判刑判兩人各12年2月、6年徒刑，分別褫奪公權6年與3年，沒收10萬元不法所得。資料照片。記者王宏舜／攝影

淡水分局偵查隊警員蔡至恩，被控與胞兄蔡至儒勒索涉性騷擾的許姓男子60萬，兩人否認，辯因積極辦案，才約在警局外見面。一審依藉勢藉端勒索財物等罪判蔡至恩12年2月、蔡至儒6年徒刑。台灣高等法院變更起訴罪名，改依違背職務收賄罪判刑，兩人刑度不變，且沒收10萬元賄款。

本案在言詞辯論終結時，到場旁聽的蔡母還無端拍記者的背說「你手上的是舊資料，翻盤了！」對比今日判決，格外諷刺。

士林地檢署起訴指，蔡至恩去年4月值班受理許姓男子挨告的性騷擾案件，告訴人未提出傷害告訴，卻以傷害案製作調查筆錄，也未立案調查；又發文給健身房調取會員資料，違法取得許的個資。

蔡至恩洩漏此案內容給胞兄，去年5月7日晚上9時許，蔡穿著刑警背心帶胞兄到許家按電鈴，因無人開門而離去。當晚兄弟倆聯繫許姓夫妻，蔡約許到淡水一家超商見面，他帶著胞兄到場，以他擔任警察，偵辦許的妨害性自主案還未立案，勒索60萬元；蔡當場收下10萬元，談妥「一口價6（即60萬元）」並約在台南市議會會面。許因擔心日後淪為認兩人宰割的肥羊，5月8日早上向議員陳情遭勒索，但下午就在自家遭蔡至儒興師問罪。

蔡辯稱，因自己辦案認真、積極，才到許家找人，也否認在超商外有說過「6」這個數字。

檢方論告指蔡未依規定受理妨害性自主報案，連傷害案都未成案，卻違法查詢許的個資，還想穿刑警背心登門，哄騙許用60萬「銷案」，建議從重量刑。

士林地院宣判後，蔡姓兄弟認為量刑過重而上訴，檢方則認為「判太輕」而上訴。高院行準備程序時，蔡至恩否認藉勢藉端勒索，但又坦承有「做不對的地方」，法官詢問是指什麼？他答，許姓男子希望找江湖上的「兄弟」來處理」黃姓女子提告，希望以「社會事」處理，請他介紹「兄弟」，他基於婦人之仁而幫忙詢問、安排到台南市議會見面，但絕無勒索的行為或動作。

高院審理時，蔡至恩僅承認便宜行事、犯行使公務員登載不實文書罪，他已經懺悔。接著，蔡向合議庭表示「希望讓法官認識我這個人」，指朋友們都相信他的為人，不會利用職務機會勒索財物，且打出「媽媽牌」，說從小就被教誨生活「比上不足、比下有餘」，他們不奢侈、不花費在虛榮感上，警察7萬月薪已覺得滿足，沒必要為10萬元冒險。

蔡至恩反指許姓男子說謊、想行賄警察，但他們沒有利用這點來勒索。律師辯護稱本案不構成藉勢藉端要件，也無法證實蔡姓兄弟有收到10萬元，亦看不出許因此「心生畏懼」。

高院審理後，認為蔡姓兄弟犯的不是貪汙治罪條例公務員藉勢藉端勒索財物罪，而是收受賄賂，雖然罪名變更，但審判長認為一審刑度妥適，應予維持。

警察 淡水 性騷擾

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