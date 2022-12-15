警察酒駕拒盤查遭壓制上銬 不爽考績吃「丙」打官司結果出爐

時任新北市警察局金山分局金山派出所巡佐陳億誠前年酒駕卻拒絕盤查，被壓制上銬帶回派出所，依涉妨害公務罪嫌送辦，檢方最終處分不起訴；他以不起訴書為新證據，提行政訴訟要求撤銷丙等考績，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

陳2020年12月29日凌晨1時許，身穿單位發的外套，酒後騎機車打算到桃園市某按摩店，因沒開機車大燈，被桃園龜山分局大埔派出所員警攔下，雙方發生肢體衝突，警方依妨害公務罪送辦，呼氣酒測值每公升0.15毫克。

金山分局核布陳2020年年終考績為丙等，新北市警局也認為陳違反品操紀律、言行失檢，情節重大，懲處一大過；陳酒測值0.15未達刑法公共危險罪門檻，仍被依違反道路交通管理處罰條例裁罰1萬5000元，另妨害公務部分，檢方認為難認陳刻意毆打、施暴員警，處分不起訴。

新北市警局於陳獲不起訴後，撤銷一大過的處分，陳以不起訴書、警局撤銷大過的函令作為新證據，提行政訴訟要求撤銷丙等考績，並重新評定考績；陳去年7月3日自請退休生效。

北高行根據考績委員會會議紀錄，認為考績會當初除了建議評定陳為丙等之外，再記一大過懲處，可見一大過並非列丙等的前提。

判決指出，新北市警局撤銷大過不足以影響考績評定的事實，檢方不起訴書也僅能證明陳沒有犯罪嫌疑，也不足以動搖、推翻丙等考績處分。

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