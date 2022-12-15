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最貪公務員今年沒「紅包」可收 過年將在牢裡度過

聯合報／ 記者陳弘逸林品君／高雄即時報導

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，法院裁定延押2個月。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，法院裁定延押2個月。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，今年初遭廉檢調搜出2710萬現金，涉8起招標案中收賄，遭檢方依法起訴，移審至今羈押長達11個多月；日前再開準備程序庭，徐仍堅稱否認犯行，還聲稱其中一項標案的200萬是「過年收紅包」，也聲請具保遭駁，法院裁定延押2個月。

地院開延押庭時，現年61歲的徐漢，以健康為由，認為牙齒、身體慢性病在看守所較難醫護；徐的辯護人也說，此案偵查詳盡，他也無體力逃亡，請求給予交保機會。

但徐漢至今仍矢口否認全部犯行，且部分犯罪情節前後供述不一，與各證人、共同被告所述不符；加上先前從地檢署起訴移審地院的過程中，與另同為被告的陳姓中油工程師，在短暫接觸的情況下更改口供，並在首次出庭時翻供，足證有勾串共犯及證人之虞。

另法官認為，徐漢關押期間，無特殊或重大疾病，無須透過保外治療，即可痊癒。

法院考量，此案嚴重破壞公務員執行公務的廉潔，侵害國家法益，犯罪情節重大，具保、限制出境、出海或限制住居來替代處分，都無法達到防止串證或逃匿的效果，因此裁定12月25日起延長羈押禁見2個月。

以徐漢為首中油高層貪瀆風暴，廉檢調從今年1月26日發動搜索，並在辦公室櫥櫃、衣物中發現多筆現金，總金額達2710萬元現金，創公務員貪汙當場查獲現金金額最高紀錄，更從契約工爬到執行長「油人楷模」的形象，變成「最貪公務員」。

徐漢也在1月27日凌晨地院裁准羈押禁見，檢方於5月26日偵結，將21人和3家公司依貪汙治罪條例等罪起訴、移審至今，關押超過11個月，案件牽涉被告、證人超過50人，目前案件仍在地院持續審理。

廉檢調從今年1月26日發動搜索，在徐漢辦公室櫥櫃、衣物中發現多筆現金，總金額達2710萬元現金。記者陳弘逸／翻攝
廉檢調從今年1月26日發動搜索，在徐漢辦公室櫥櫃、衣物中發現多筆現金，總金額達2710萬元現金。記者陳弘逸／翻攝
廉檢調從今年1月26日發動搜索，在徐漢辦公室櫥櫃、衣物中發現多筆現金，總金額達2710萬元現金。記者陳弘逸／翻攝
廉檢調從今年1月26日發動搜索，在徐漢辦公室櫥櫃、衣物中發現多筆現金，總金額達2710萬元現金。記者陳弘逸／翻攝

公務員 中油 貪汙

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