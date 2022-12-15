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野溪溫泉伸狼爪！陽光男猥褻強吻卻裝傻 遭爆非首次

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

26歲林姓男子熱愛爬山露營，外型陽光，去年和友人相約桃園市復興區野溪溫泉露營，卻趁晚餐酒後，對同帳女山友伸狼爪、強吻，被害人事後發現還有其他人受害，報警提告；林一度否認，後認罪，但法院考量他未獲原諒，依強制猥褻罪判他有期徒刑7月。可上訴。

檢警調查，林男與受害女子是山友關係，雙方去年9月26日與其他友人相約至桃園市復興區嘎拉賀野溪溫泉露營過夜，晚餐飲酒過後，女子和林先後返回同一帳篷內休息，他卻趁酒酣耳熱之際，將手伸進女子衣褲內，重複撫摸她胸部、外陰處，並將舌頭伸進她嘴巴。

女子過於懼怕，動也不動，隔天先向男友及朋友哭訴，其他山友也提到，之前林男也試圖擁抱、親吻別人，最終女子決定報警。

林男在警詢、偵訊時都承認案發時跟女子在同一帳篷內，但堅稱「沒有碰過她」，後來才在法院審理時坦承犯案，並請求判易科罰金或緩刑，但遭桃園地院以雙方迄未和解、受害人未原諒等理由拒絕。

法院審酌，林男為逞一己私慾，違反女子意願強制猥褻，造成她身心受創，未獲原諒，念他犯後坦承犯行、態度尚可，依強制猥褻罪判他有期徒刑7月，依法不得易科罰金。全案可上訴。

據了解，林男在社群軟體上標榜興趣是登山、野營、野溪溫泉，假日還常自組團出遊，照片也都是風光明媚登山照，形象看似陽光。

林姓男子相約友人到桃園市復興區露營，晚上酒後猥褻同帳的女山友，桃園地院依強制猥褻罪判他有期徒刑7月，不得緩刑且依法不得易科罰金。記者楊湛華／攝影
林姓男子相約友人到桃園市復興區露營，晚上酒後猥褻同帳的女山友，桃園地院依強制猥褻罪判他有期徒刑7月，不得緩刑且依法不得易科罰金。記者楊湛華／攝影

露營 猥褻

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