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海軍蘇澳艦前上校艦長詐「牛排費」4797元 判刑2年緩刑2年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

海軍上校郭恒為被控在擔任通信系統指揮部指揮官時，和部屬吃麵、吃牛排後拿發票去請領主官事務費，錢納入私囊，檢方依利用職務詐取財物罪起訴郭，台北地院審理，今天判郭有期徒刑2年，褫奪公權2年，2筆犯罪所得6117元沒收。可上訴。

郭恒為曾任海軍蘇澳艦艦長，2019年涉案後即退伍，郭本身在職時，有5000元的主官事務費，而他請領一筆2019年5月7日的牛排餐費4797元、一筆同年9月5日的麵館餐費1320元，都被檢舉造假。

部隊監察官獲檢舉後，指揮憲兵調查，郭辯稱，他確實有和同仁參與這2次聚餐，麵館餐費有關請款，是用以填補以前自掏腰包買醬油的花費等，牛排費用請領後則發給同事，否認犯罪。

不過，有證人證稱，2次餐會都是大家各自埋單，郭恒為是在被憲兵約談後，才把錢繳回公庫，檢方偵查，採信證人供述，認為郭2次利用職務機會詐取財物，計犯罪所得分別為4797元、1320元，將郭恒為起訴。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

憲兵 海軍

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