涉「四合一」現金賄選 苗栗大湖聯合競總主委遭起訴

選舉期間擔任苗栗縣長、大湖鄉長聯合競選總部陳姓主委及2名樁腳，涉嫌縣長、鄉長、鄉民代表及村長選舉「四合一」現金買票，全案今天依違反公職人員選舉罷免法罪嫌偵結起訴。

苗栗地檢署檢察官吳珈維指揮調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局大湖分局、內政部移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊偵辦，今天起訴首宗四合一現金賄選案，其中，陳姓主委及丘姓樁腳（女）羈押禁見中，近日將移審苗栗地方法院，另林姓樁腳5萬元交保。

起訴書指出，今年11月間陳姓主委先以每人1000元、共3000元向林男賄選鄉長選舉，再由陳、林以每人2000元向丘女賄選鄉長、鄉代、村長選舉，共6000元，陳、丘再以每人2000元，向張姓選民賄選鄉長、村長選舉共1萬元；向林姓選民賄選縣長、鄉長、鄉代、村長選舉共4000元；另外，預備行賄鍾姓選民，因尚未交付賄款即遭查獲。