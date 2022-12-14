國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

國安局前秘書室主任劉家騏、公關組副組長黃永定、中校編審杜秉富等3人，2018年間拜訪三立送春節禮品，明知新聞部主管中午開會，不能外出用餐，竟和組員、司機共5人到古拉爵消費2460元，報公帳核銷餐費。劉等3人遭依貪汙治罪條例利用職務上機會詐欺取財起訴，士林地方法院今天下午宣判，劉等3人均犯行使公務員登載不實文書罪，各判刑1年徒刑，均緩刑2年。

檢方起訴，時任秘書室主任劉家騏、秘書室公關組副組長黃永定、公關組中校編審杜秉富等3人，2018年1月25日11時許，共同拜訪三立新聞部副總藍宜禎、新聞部總監蔡菀瑩，致贈春節禮品，早已得知2人不克出席中午餐敘，無法依規定報領便餐費，仍不實填載工作紀錄單，核銷拿回2460元餐費。

工作紀錄單顯示，「三立新聞副總餐敘（5人）」不實填載參與人有秘書室4人及三立副總，維繫情誼並掌握近期有關本局新聞議題、過程圓滿順利，蔡經理臨時有會議無法參加等。

事實上當天吃飯人員是劉等3人和林姓組員、徐姓駕駛，5人當天中午12時許，赴內湖大潤發的古拉爵義式餐廳，各自點餐後，由杜先付款2460元，事後報領「利用餐敘情誼辦理公關事務」便餐費。

案件曝光後，當年1月1日剛上任秘書事主任的劉，遭調離秘書室，偵查期間6萬元交保，也繳回犯罪所得。劉供稱，清楚國安局工作紀錄單規定，若工作對象未共同用餐，該次餐費不得申請核銷便餐費。

黃供稱，當日餐點是各自點餐，非事先預訂，事後杜有向劉請示，是否可以用公關費支出，獲得同意才在核銷單據上核章。杜則稱，拜訪三立新聞時，已知2名媒體人中午需要開會。

法官認為，檢方起訴的貪汙利用職務上機會詐取財物罪，被告等人單純是辦理公關事務人員的身分，對核銷承辦人員施用詐術，不是利用辦理工作機會，或職務上衍生機會，向公關對象等詐取財物，劉等人所為和職務無關。劉等3人犯行使公務員登載不實文書罪、使公務員登載不實罪，詐欺取財罪，從重論行使公務員登載不實文書罪。