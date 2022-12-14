國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年
國安局前秘書室主任劉家騏、公關組副組長黃永定、中校編審杜秉富等3人，2018年間拜訪三立送春節禮品，明知新聞部主管中午開會，不能外出用餐，竟和組員、司機共5人到古拉爵消費2460元，報公帳核銷餐費。劉等3人遭依貪汙治罪條例利用職務上機會詐欺取財起訴，士林地方法院今天下午宣判，劉等3人均犯行使公務員登載不實文書罪，各判刑1年徒刑，均緩刑2年。
檢方起訴，時任秘書室主任劉家騏、秘書室公關組副組長黃永定、公關組中校編審杜秉富等3人，2018年1月25日11時許，共同拜訪三立新聞部副總藍宜禎、新聞部總監蔡菀瑩，致贈春節禮品，早已得知2人不克出席中午餐敘，無法依規定報領便餐費，仍不實填載工作紀錄單，核銷拿回2460元餐費。
工作紀錄單顯示，「三立新聞副總餐敘（5人）」不實填載參與人有秘書室4人及三立副總，維繫情誼並掌握近期有關本局新聞議題、過程圓滿順利，蔡經理臨時有會議無法參加等。
事實上當天吃飯人員是劉等3人和林姓組員、徐姓駕駛，5人當天中午12時許，赴內湖大潤發的古拉爵義式餐廳，各自點餐後，由杜先付款2460元，事後報領「利用餐敘情誼辦理公關事務」便餐費。
案件曝光後，當年1月1日剛上任秘書事主任的劉，遭調離秘書室，偵查期間6萬元交保，也繳回犯罪所得。劉供稱，清楚國安局工作紀錄單規定，若工作對象未共同用餐，該次餐費不得申請核銷便餐費。
黃供稱，當日餐點是各自點餐，非事先預訂，事後杜有向劉請示，是否可以用公關費支出，獲得同意才在核銷單據上核章。杜則稱，拜訪三立新聞時，已知2名媒體人中午需要開會。
法官認為，檢方起訴的貪汙利用職務上機會詐取財物罪，被告等人單純是辦理公關事務人員的身分，對核銷承辦人員施用詐術，不是利用辦理工作機會，或職務上衍生機會，向公關對象等詐取財物，劉等人所為和職務無關。劉等3人犯行使公務員登載不實文書罪、使公務員登載不實罪，詐欺取財罪，從重論行使公務員登載不實文書罪。
法官審酌，劉等三人未謹慎了解公關餐費的核銷規定，及解讀差異，認為可以在公關對象未到場，申請核銷經費，填載不實事項發票、行使登載不實文書手段，損害國安局承辦人員審核專案經費控管正確性，考量認罪、繳回犯罪所得，依犯行使公務員登載不實文書罪，各處有期徒刑1年，均緩刑2年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言