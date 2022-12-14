快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國安局前秘書室主任劉家騏、公關組副組長黃永定、中校編審杜秉富等3人，2018年間拜訪三立送春節禮品，明知新聞部主管中午開會，不能外出用餐，竟和組員、司機共5人到古拉爵消費2460元，報公帳核銷餐費。劉等3人遭依貪汙治罪條例利用職務上機會詐欺取財起訴，士林地方法院今天下午宣判，劉等3人均犯行使公務員登載不實文書罪，各判刑1年徒刑，均緩刑2年。

檢方起訴，時任秘書室主任劉家騏、秘書室公關組副組長黃永定、公關組中校編審杜秉富等3人，2018年1月25日11時許，共同拜訪三立新聞部副總藍宜禎、新聞部總監蔡菀瑩，致贈春節禮品，早已得知2人不克出席中午餐敘，無法依規定報領便餐費，仍不實填載工作紀錄單，核銷拿回2460元餐費。

工作紀錄單顯示，「三立新聞副總餐敘（5人）」不實填載參與人有秘書室4人及三立副總，維繫情誼並掌握近期有關本局新聞議題、過程圓滿順利，蔡經理臨時有會議無法參加等。

事實上當天吃飯人員是劉等3人和林姓組員、徐姓駕駛，5人當天中午12時許，赴內湖大潤發的古拉爵義式餐廳，各自點餐後，由杜先付款2460元，事後報領「利用餐敘情誼辦理公關事務」便餐費。

案件曝光後，當年1月1日剛上任秘書事主任的劉，遭調離秘書室，偵查期間6萬元交保，也繳回犯罪所得。劉供稱，清楚國安局工作紀錄單規定，若工作對象未共同用餐，該次餐費不得申請核銷便餐費。

黃供稱，當日餐點是各自點餐，非事先預訂，事後杜有向劉請示，是否可以用公關費支出，獲得同意才在核銷單據上核章。杜則稱，拜訪三立新聞時，已知2名媒體人中午需要開會。

法官認為，檢方起訴的貪汙利用職務上機會詐取財物罪，被告等人單純是辦理公關事務人員的身分，對核銷承辦人員施用詐術，不是利用辦理工作機會，或職務上衍生機會，向公關對象等詐取財物，劉等人所為和職務無關。劉等3人犯行使公務員登載不實文書罪、使公務員登載不實罪，詐欺取財罪，從重論行使公務員登載不實文書罪。

法官審酌，劉等三人未謹慎了解公關餐費的核銷規定，及解讀差異，認為可以在公關對象未到場，申請核銷經費，填載不實事項發票、行使登載不實文書手段，損害國安局承辦人員審核專案經費控管正確性，考量認罪、繳回犯罪所得，依犯行使公務員登載不實文書罪，各處有期徒刑1年，均緩刑2年。

國安局。圖／取自Google Earth
國安局。圖／取自Google Earth

國安局 春節

延伸閱讀

涉詐助理費900萬 台南議員谷暮‧哈就繳回犯罪所得緩刑

陳斐娟正式接任三立iNEWS台長！被問年薪千萬她說了

三立認了屏東縣長票數誤植疏失 籲勿無限上綱為假新聞

國防聯二助次張宗才調任國安局 可望出任駐美特派員

相關新聞

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

國安局前秘書室主任劉家騏、公關組副組長黃永定、中校編審杜秉富等3人，2018年間拜訪三立送春節禮品，明知新聞部主管中午開...

抓賄逕行搜索8天才陳報 法官認逾期撤銷…檢方要抗告

台中地檢署上月偵辦和平區羅姓區代表當選人涉及幽靈人口，過程中有採無令狀逕行搜索，依刑事訴訟法規定應3日內陳報法院，台中地...

獨／20年前殺警案鄭性澤再索國賠165萬 二審認有刑求但不賠

台中市「豐原十三姨KTV」20年前爆發警匪槍戰，蘇姓刑警中彈殉職，鄭性澤被控開槍殺人，一度判死，案經再審獲無罪，鄭獲千萬...

佯稱律師表妹可代處理外流裸照 台南男騙取4女裸照被逮

邱姓男子前年在網路上取得17歲少女未露臉裸照，誆稱可代處理外流不雅照，但須自拍裸照交由律師表妹比對、處理，少女誤信其說詞...

涉「四合一」現金賄選 苗栗大湖聯合競總主委遭起訴

選舉期間擔任苗栗縣長、大湖鄉長聯合競選總部陳姓主委及2名樁腳，涉嫌縣長、鄉長、鄉民代表及村長選舉「四合一」現金買票，全案...

台高檢7波新世代打詐 半年破獲765案查扣22億元

為避免詐欺集團猖獗破壞金融秩序，甚至求職詐騙受虐事件，台高檢依照行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，自今年6月起至11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。