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治罹癌犬投用禁藥仍不治 知名動物醫院獸醫挨告獲不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

鄭姓女子的愛犬瑪爾濟斯「Angel」在某知名動物醫院被診斷出罹患肥大細胞腫瘤，主治洪姓獸醫施以在台尚未許可進口的動物癌症腫瘤標靶藥物，Angel仍不幸過世。鄭女事後發現洪男使用禁藥，怒告洪男及動物醫院高姓院長涉嫌毀損及違反動物用藥品管理法，但兩人供稱禁藥當初係自用從國外帶回，台北地檢署查無不法，將洪、高兩人不起訴。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

2021年10月7日，Angel因身體不適被送到該動物醫院，經洪男診斷為肥大細胞腫瘤，接下來的兩個月均以標靶藥物治療，但Angel病況仍無好轉，今年1月13日不幸過世。

事後鄭女發現，該藥物雖是國際知名的動物專用癌症標靶治療藥物，但國內仍屬尚未取得許可且核准輸入的禁藥，質疑洪男用藥不當，對洪、高兩人提告。

洪、高兩人供稱，該藥物依現行法規尚不能買賣進口，但可自行攜帶少量自用。高姓院長也交代了藥品來源，供稱是3年前自己母親飼養的寵物罹患癌症腫瘤時，從日本買回自用，後來寵物不幸過世所留下。

檢察官參酌動物用藥品管理法相關規定，動物用藥未經中央主管機關公告，禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，但旅客或隨交通工具服務人員自行攜帶入境，供自家寵物使用，且符合一定種類、劑型及數量者不罰。在無法證明洪男有傷害Angel的毀損故意之下，處分洪、高兩人不起訴。

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