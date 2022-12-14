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抓賄逕行搜索8天才陳報 法官認逾期撤銷…檢方要抗告

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署上月偵辦和平區羅姓區代表當選人涉及幽靈人口，過程中有採無令狀逕行搜索，依刑事訴訟法規定應3日內陳報法院，台中地院發現，檢方11月30日執行，卻於12月8日才陳報，顯已逾3日時效，裁定撤銷其逕搜；中檢表示，當時是由市調處陳報，將提抗告敘明陳報主體的法律見解。

全案起因於，台中地檢署接獲檢舉和平區羅姓區代表當選人涉嫌今年4、5月間，透過和平區公所林姓約雇員代辦遷移戶籍，將其他地9戶選民遷入並尋求支持羅，而有涉及幽靈人口一事。

中檢查獲後發布新聞稿表示，全案經檢察官王亮欽、謝謂誠、吳昇峰、廖志祥等人共同指揮台中市調處，11月30日兵分多路搜索，訊後依違反刑法第146條第2項意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權，命羅、林各20萬元、10萬元交保。

由於該案執行中有使用逕行搜索，檢察官向法院陳報指出，受搜索人林姓、羅姓女子涉嫌妨害投票案件，經檢方指揮調查局台中市調處分別在今年11月30日晚上7點30分至7點51分，以及7點35分至7點45分，依刑事訴訟法第131條2項規定逕行搜索，檢送搜索扣押筆錄等物，再向法院陳報。

台中地院指出，刑事訴訟法第131條第1項至第3項有就無令狀搜索規定，而檢察官於偵查中確有相當理由認為情況急迫，非迅速搜索，24小時內證據有偽造、變造、湮滅證據或隱匿之虞者，得逕行搜索，或指揮警察等機關搜索，並層報檢察長。

同法也規定，該無令狀搜索，由檢察官為之者，「應於實施後3日內陳報法院」；但台中地院發現，台中地檢這次指揮於「11月30日」逕行搜索，依法應於3日內陳報法院，中檢卻直到「12月8日」才向法院陳報。

法院指出，中檢陳報顯已逾3日期限，其陳報不合法，自不應准許，裁定本件逕行搜索應予撤銷。

台中地檢署表示，該案經指揮台中市調處執行，當時考量有湮滅證據之虞逕行搜索，結束後台中市調處有在3日內陳報，對於法院認定應以檢方陳報為主裁定撤銷，檢方予以尊重。

中檢表示，對於陳報主體為市調處或地檢署，會就其法律見解部分敘明理由，並於期間內提起抗告。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

檢察官 台中市 刑事訴訟

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