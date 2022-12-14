獨／20年前殺警案鄭性澤再索國賠165萬 二審認有刑求但不賠

台中市「豐原十三姨KTV」20年前爆發警匪槍戰，蘇姓刑警中彈殉職，鄭性澤被控開槍殺人，一度判死，案經再審獲無罪，鄭獲千萬元冤獄賠償，鄭再控當時刑警刑求，索國賠165萬元，二審今認定自白是遭刑求，但認為全案已過請求時效，審理也未妨害鄭訴訟權，駁回鄭訴請。

鄭性澤說，得知法院駁回訴請的結果，心情很平靜，因為之前冤獄時，已經經歷過很多次失望的心情，此次法院判決不如預期，會等到收到判決書後，與律師再討論後續的法律動作。

審判長楊國精表示，此案經審理後，認定鄭的眼睛、大腿受到傷勢，的確是刑求所致，不過依國賠法規定，請求權人從知有損害起，因2年不行使而消滅，從損害發生時起，逾五年者同，而此案鄭在2002年間已知受到損害，但卻在2020年間才提出國賠請求，已逾時限。

另外，有關鄭在刑求簽下自白書後，訴訟權受侵害部分，因全案歷經數次審理，合議庭都審酌有利、不利被告的證據後，才依殺人罪判處死刑，自白書非唯一的判罪證據，若無該自白書，歷審合議庭根據法醫見解、鄭手上火藥殘留痕跡等證據後，仍認定鄭有罪判決。

因此，鄭書寫的自白書與有罪判決確定的認定，與鄭的名譽權、訴訟權、自由權受損，無因果關係，駁回訴請，仍可上訴。

全案發生在2002年1月5日，鄭性澤與羅武雄等人在台中豐原「十三姨KTV」喝酒，席間羅持槍朝天花板射擊，驚動警方到場後，爆發警匪槍戰，羅與刑警蘇憲丕中彈身亡，鄭被控犯下殺人等罪，歷經數次審理後，在2006年判死刑確定。

台中高分檢在2016年以發現新事證為由，提出再審，在2017年時認定全案認定鄭涉開槍殺人的事證不足，判無罪，因檢方未上訴而確定，鄭因4322天冤獄，獲賠1728萬餘元。