台高檢7波新世代打詐 半年破獲765案查扣22億元

為避免詐欺集團猖獗破壞金融秩序，甚至求職詐騙受虐事件，台高檢依照行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，自今年6月起至11月底止，共發動7波查緝，破獲詐欺集團765件，查扣犯罪所得逾22億元，法務部長蔡清祥今特別嘉勉3位打詐成效卓著的檢察官，分別是北檢的張雯芳、王文成及中檢張富鈞。

台高檢表示，台高檢除針對電信網路詐欺犯罪偵辦外，對於個案中發現可供行政端防堵電信詐欺的精進策略時，也會召集檢、警、調研商，並與主管行政機關及民間業者聯繫，必要時將請法務部召開跨部會議，促成司法與行政、公私部門全面合作，共同打擊詐欺。

今天受獎的3位檢察官中，北檢張雯芳偵辦柬埔寨求職詐騙人口販運集團，該集團利用臉書刊登柬埔寨博弈、遊戲客服等徵才廣告，以高額薪資或可協助清償小額債務等話術，誘騙經濟狀況不佳的年輕人同意前往柬埔寨後，再以每人17000、18000美元，將被害人賣給金邊、西港等地經營電信詐騙機房的買家。若被害人不從或業績不佳，集團成員揚言將其割賣器官、活埋或轉賣給其他詐騙集團，甚至予以毆打、電擊、幽禁，再向家屬要求高額贖金。

北檢王文成則破獲「百老匯」洗錢水房集團，該集團廣泛提供大台北、桃園及台中地區詐欺集團匯兌洗錢服務，光是去年12月至今年9月間，洗錢金額便高達9億元。