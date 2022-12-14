監獄關久了人會變笨？專家學者：外役監不能是「白領」專監

今年8月台南市發生外役監受刑人林信吾脫逃殺害2名員警案，法務部修正外役監遴選條例；立法院司法及法制委員會今天辦公聽會，專家認為外役監有「白領專監」的特權印象，有委員認制度應著重處遇功能，不宜一味將申請門檻修嚴格。

立法院法制局前局長羅傳賢說，立法上的理論不能與社會事實脫節，否則法律會讓人有無力感，受刑人本就應關在獄中，如今可以返家，不符合公平、公正原則。

真理大學法律系教授吳景欽說，外役監遴選條例2014年、2020年一直放寬，2020年修法修成獎勵措施，如果申請門檻縮到很小時，可能會讓人感覺靠關係才能去外役監服刑，更可能導出關說、貪瀆犯罪，且應給申請人說明機會；吳說，修法草案中悛悔實據等，是不確定法律概念，恐造成恣意判斷。

台灣獄政工作權益促進會常務監事林文蔚說。外役監受刑人平時養雞、養鴨，但出獄後沒有人在做這些事；受刑人在一般監適應後，移監要重新適應一批管教的人，如果暴力、詐欺、性侵害罪犯排除在外，外役監就成為「白領專監」。

林文蔚說，監獄內的教誨師受大量行政業務壓迫，靠教誨師去評估受刑人資格，不如受刑人家庭的支持，社會觀感認為，外役監是權貴犯罪的特權，權貴去了外役監，很難對外說服制度有公正性；林還提醒，監獄內充滿「請託」、「交代」文化，更讓基層人員討厭。

中正大學犯罪防治系教授許華孚表示，外役監制度始自1891年的瑞士，讓受刑人在無戒護下自我管理，如果排除犯毒品、家暴、性剝削及10年以上重罪者申請，許多重刑犯就毫無機會移監，於內部管理更會產生戒護問題。

許華孚說，在南美洲國家曾發生以坦克車、直升機劫囚的脫逃事件，修法過嚴反而製造社會焦慮感，他不希望單一的非典型事件讓很多受刑人看不見希望。

台灣司法社工協會理事長鍾志宏說，服長期刑的受刑人入監時只看過一部車，出獄卻滿街都是車，2006年入監的人只知道人有智慧，如果是最近才出獄，就會發現現代的手機也有智慧，機構化效應讓他們對社會很陌生；鍾說，外役監制度強調風險「零容忍」的話，矯正教化就只能在監獄裡實施。

輔仁大學法律系助理教授林政佑說，政院版修法條例排除中、重刑犯，在入口端用犯罪類型做評估，如果制度的定位是中間性處遇，卻用罪名將申請者排除在外，如此即 與原先的立法目的不合。

監所關注小組理事長陳惠敏說，因權勢而犯罪，出獄後，失去權勢再用權勢犯罪的機會並不大，外役監條例修法就概論性的問題要處理的是可能性、不可能性，在一般監獄的內、外，都不應用簡單的方式處理，受刑人從被喚「編號」到「有名有姓」，需要個別化的處理。

陳惠敏說，受刑人復歸社會前，如果家庭的支持度夠好，也未必要去外役監服刑，而除了八德外役監附近有作業工廠，受刑人自主作業出獄可以做事，像有些外役監工作是種花、養草、弄咖啡，市場上咖啡店倒閉的不少，受刑人學會後，不見得真正對未來有幫助。

文化大學法律系副教授黃宗旻說，她認同與會委員說「監獄關久會變笨」的理論，關久了變成不會過馬路、不會用手機，受刑人服刑不帶手表，一個口令一個動作，回社會後，如果沒有人叫他們走路，他們就可能待在原地，甚至重返社會後仍與人衝突不斷。

黃宗旻說，受刑人之所以會逃脫，有些原因無法被評估到，例如，受刑人的老婆跟別人跑了，就有脫逃去處理感情問題的動機，加上外界時而對受刑人貼標籤，箇中的深層問題都應被檢討。

國民黨立委陳以信說，外役監10多年來共有49次脫逃事件，依數據顯示，重大犯罪有較高的脫逃率，刑期剩得比較久的，脫逃人數就多；陳說，外役監是好的制度，不能因噎廢食，希望制度改革以後會利大於弊。

民進黨立委江永昌說，外役監制度改革有順應國民情感、獄政人力考量等因素，法務部想的是重大犯罪應關在一般監、關外役監的話人民不會接受；據考察，外役監最早是西班牙一名上校退役擔任典獄長，因10幾名獄官難以管教1500人，為節省人力才以低度戒護的方式處理。