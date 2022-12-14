影／台灣黑熊遭獵殺 原民立委伍麗華：個人脫序行為

屏東縣霧台鄉大武部落顏姓男子涉獵捕台灣黑熊，檢警在其家中冰箱查獲一隻台灣黑熊，未料這幾天又傳出部落青年騎機車三貼載台灣黑熊的畫面。原民立委伍麗華說，看到影片、黑熊遭獵殺事件，這是個人脫序行為，不能代表整個族群。但也要從此事件反省，重新建立生態治理與傳統文化規範。

原民立委伍麗華是魯凱族也是國小校長，她說，黑熊在原住民各族群視為充滿禁忌、禁畏符號，獵捕黑熊表達是一種諸事不順結果，也不會把黑熊作為食物，甚至眾多動物當中，排灣族將黑熊作為人名CUMAY（黑熊），陳其邁的原住民名字就是CUMAY。

伍麗華說，從這個事件當中更應反省，重新建立生態治理與傳統文化規範，這是最重要的。林務局這些年很努力跟部落建立獵人自主管理協會，面對個人脫序行為，不能代表族群集體，人與動物代表是生態適度利用人與自然的生態共存，未來要加強努力。

霧台鄉長杜正吉說，部落說因為黑熊侵害耕地，對部落人身安全造成危害。部落也在討論如何讓生態保育與部落人身安全找出辦法取得平衡。