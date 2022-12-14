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最終場模擬法庭 父磨碎FM2餵食2月大女兒致死 明將宣判

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民法官新制約2周後正式實施，士林地方法院本周舉辦最終場模擬法庭，模擬案例是陳姓父親短期多次餵食僅2個月大的女兒吃FM2，女嬰中毒昏迷送醫不治案。審、檢、辯三方昨、今模擬審理程序、交互詰問及辯論，預計明天職業法官、國民法官評議後宣判。

明年1月1日起實施國民法官新制，士林地院在新制上路倒數19天，昨天起至15日舉辦模擬法庭，讓審、檢、辯三方熟悉新制。檢方選擇案後例，模擬聯繫辯方相互開示證據，法院也隨機抽選140位候選國民法官，剔除不符資格者，寄出128份通知書、問卷，回收81份，昨日進行選任程序，選出6名國民法官、4名備位國民法官。

模擬法庭上，檢方認為陳男犯殺人罪、及非法使人施用第三級毒品罪；陳男僅承認過失致死罪，否認殺人。今天經交互詰問證人社工、被告等人，及對於法律適用、科刑辯論，預計明天評議後中午12點30分宣判。

士院分析，此次國民法官男女比各半，年齡層從30到70歲，職業包含會計、機電員、金融業襄理、製造銷售業總經理等，備位國民法官職業包含地政士、統計調查員、退休人士等。

此事模擬案例為，一名從事粗工、領有身心障礙手冊父親，2016年5月到7月間，因疾病多次到醫院領取管制藥物、第三級毒品FM2，當年7月間的5天內，因女兒哭鬧難安撫，竟多次磨碎FM2摻入奶粉，沖泡餵食僅2個月大的女兒，女嬰短時間內多次吃下FM2過量中毒昏迷。

父母7月27日發現女嬰失去生命徵象報案，依消防人員指示施以CPR急救，當天4時許送醫不治。女嬰經解剖死因為「使用FM2急性藥物中毒休克」警方搜索住處查扣106顆FM2，女嬰母親後續自殺身亡。

此案一審認定父親僅餵食女嬰2次，判刑3年10月，檢方上訴認為應成立殺人罪。二審認定，父親餵毒4次，每次有將FM2撥取半顆或四分之一顆、四分之三顆，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，依刑法19條第2項減刑一次，撤銷原判決，改判處4年6月徒刑。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

國民法官新制約2周後正式實施，士林地方法院本周舉辦最終場模擬法庭。記者蕭雅娟／攝影
國民法官新制約2周後正式實施，士林地方法院本周舉辦最終場模擬法庭。記者蕭雅娟／攝影
國民法官新制約2周後正式實施，士林地方法院彭院長向國民法官解說新制。記者蕭雅娟／攝影
國民法官新制約2周後正式實施，士林地方法院彭院長向國民法官解說新制。記者蕭雅娟／攝影

國民法官 殺人 毒品

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