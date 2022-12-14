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苗警查賄移送88件398人 民眾有感賄選減少了
苗栗警方這次地方公職人員選舉強力查賄，共移送88件398人，發揮嚇阻力，許多民眾都有感這次買票，相較以往減少，有更多當選人不用賄選，期待更清明的政治。
苗栗縣警局統計地方公職人員選舉，移送賄選案88件398人，相較4年前70件，增加2成以上，其中，現金買票59件最多，禮品17件次之，此外，防制暴力及其他妨害選舉案23件。
警方查賄績效，一些民眾有感，他們指出，地方選舉的選風，過去賄聲賄影，且不乏賄選當選人因此當選無效的案例，苗栗檢警調等單位積極查賄壓制，雖案件增加，但部分參選人、樁腳不敢買票，甚或買不下去，希望可以帶動政治正面循環，鼓勵乾淨選風。
縣警局長陳武康表示，警方致力維護選舉公平及公正，治安維護、查賄制暴工作，展現卓越成果，打擊犯罪也沒有假期，至11月執行「治平專案」，檢肅首謀9人，共犯60人到案，查緝非法槍彈49件60人，起獲各式槍枝56枝、子彈193顆，破獲詐欺集團7件131人，販賣各級毒品案件84件84人，及賭博案件76件181人，掃蕩不法大有斬獲。
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