苗警查賄移送88件398人 民眾有感賄選減少了

苗栗警方這次地方公職人員選舉強力查賄，共移送88件398人，發揮嚇阻力，許多民眾都有感這次買票，相較以往減少，有更多當選人不用賄選，期待更清明的政治。

苗栗縣警局統計地方公職人員選舉，移送賄選案88件398人，相較4年前70件，增加2成以上，其中，現金買票59件最多，禮品17件次之，此外，防制暴力及其他妨害選舉案23件。

警方查賄績效，一些民眾有感，他們指出，地方選舉的選風，過去賄聲賄影，且不乏賄選當選人因此當選無效的案例，苗栗檢警調等單位積極查賄壓制，雖案件增加，但部分參選人、樁腳不敢買票，甚或買不下去，希望可以帶動政治正面循環，鼓勵乾淨選風。