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高院認證Mia偷錢後為自保而先詆毀 元元未貶抑甭賠百萬確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

女藝人陳甯亞不滿「元元」吳婕安在IG上轉發或發文指她「會騙一些錢，加減賺一些」「作賊心虛封鎖」，她認為社會評價和形象受損，工作大受影響，每月至少損失10萬元收入，提告求償100萬元並要求在IG上刊登道歉啟事，但一審敗訴。陳女上訴，台灣高等法院今駁回確定，吳女無庸賠償半毛錢。

憲法法庭早在2022年憲判字第2號判決中，就認定「強制道歉」違憲。

陳甯亞有「最美化妝師」稱號，而吳婕安則被粉絲封為「呆萌女神」，兩人原被認為是閨密。

陳甯亞指控吳婕安從2020年4月至7月間，在IG上發表或轉發對她不利的言論，侵害她名譽權，因此提害賠償訴訟，要求吳女賠償50萬元精神慰撫金與50萬元收入損失。

吳婕安則表示，陳甯亞疑有竊取她財物情事，經她質問後，陳女似為保護自己，主動開始四處散佈詆毀她名譽的言論，她曾考慮採取法律行動，但後來對方坦承有多次偷竊行為並公開道歉，她沒有追究，但沒想到陳女行為反覆，刊登的道歉聲明不久就自己刪除，並再度攻擊她。吳女表示，有必要公開事情原委、澄清自己名譽，她因此自衛、自辯，陳述親身經歷和其他網友轉述的事實，所言不假。

吳女說，陳甯亞偷竊財物是事實，形象受損或工作量減少，與她的言論沒有因果關係。

高院民事庭認為，雙方紛爭起源於陳甯亞多次偷取吳婕安名牌皮夾、金錢、二手拍賣的價金等物，短暫發文道歉後隨即刪除，還開直播稱「我的心不是黑的，我不說、不澄清，不代表承認了」；吳女得知後，與曾經有遺失財物經驗的共同友人「粿粿 Meigo」、網友「笑咪咪」聯繫，而網友「Zoey」則稱陳女以前在校與同學相處不真誠，因此在IG上發文。

高院認為，從雙方對話記錄來看，陳甯亞自承有偷錢，為求自保而對外先詆毀吳婕安，吳女以自身經驗結合友人和網友的資訊而發言，何來妨害名譽可言？而陳女開直播後又封鎖吳女，兩人既有爭端，加上吳女認為Zoey所傳的送訊息可信，因此轉發，一時寫下「可怕」、「邪惡的心」等用語，難認有妨害名譽之意。

高院認為陳甯亞主張名譽受損而請求賠償，沒有理由，駁回她上訴確定。

陳甯亞（Mia）有「最美化妝師」之名。圖／摘自IG
陳甯亞（Mia）有「最美化妝師」之名。圖／摘自IG

偷竊 妨害名譽

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