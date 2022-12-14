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獨／「林口阿姨」涉賄選 國民黨籍議員蔡淑君100萬元交保

聯合報／ 記者柯毓庭張睿廷／新北即時報導

新北市議員蔡淑君。記者王敏旭／攝影
新北市議員蔡淑君。記者王敏旭／攝影

國民黨籍議員蔡淑君，涉嫌對社區團體賄選被檢舉，新北地檢署9日指揮法務部調查局新北市調查處行動，帶回蔡淑君等人，複訊後蔡淑君100萬元交保。

據悉，蔡淑君疑似涉嫌與廠商勾結，對社區團體賄選，檢調上周五行動帶回含蔡淑君在內的6名被告、8名證人，複訊後檢方責付蔡淑君100萬元交保、董姓廠商50萬元交保。

深耕林口地區、有「林口阿姨」之稱的新北市議員蔡淑君已四度連任，今年再度以第一高票當選，如今涉及選罷法，恐對地方選情投下未知數。

蔡淑君稍早發布三點澄清說明，第一點，這是歷年來做社區服務的「慣例」，盡民代義務協助陳情的民眾，找尋方法來處理自身難以解決的社區事務，而非選舉年才會進行。

第二、服務處請來居中幫忙的建商或廠商，他們自行吸收工程費用，服務處與自己都沒有額外代墊或是幫社區付費，純粹是廠商基於服務地方的信念及做口碑，無任何不法對價。

第三、我自信清白、做事坦蕩蕩，問訊中已出示相關對話證據，佐證自己上述所言非假，公道自在人心，絕無涉及團體或機構期約或交付任何財物，來行使選舉投票，請司法明鑑。

賄選 選罷法 2022大選 新北市選舉

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