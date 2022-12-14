聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／「林口阿姨」涉賄選 國民黨籍議員蔡淑君100萬元交保
國民黨籍議員蔡淑君，涉嫌對社區團體賄選被檢舉，新北地檢署9日指揮法務部調查局新北市調查處行動，帶回蔡淑君等人，複訊後蔡淑君100萬元交保。
據悉，蔡淑君疑似涉嫌與廠商勾結，對社區團體賄選，檢調上周五行動帶回含蔡淑君在內的6名被告、8名證人，複訊後檢方責付蔡淑君100萬元交保、董姓廠商50萬元交保。
深耕林口地區、有「林口阿姨」之稱的新北市議員蔡淑君已四度連任，今年再度以第一高票當選，如今涉及選罷法，恐對地方選情投下未知數。
蔡淑君稍早發布三點澄清說明，第一點，這是歷年來做社區服務的「慣例」，盡民代義務協助陳情的民眾，找尋方法來處理自身難以解決的社區事務，而非選舉年才會進行。
第二、服務處請來居中幫忙的建商或廠商，他們自行吸收工程費用，服務處與自己都沒有額外代墊或是幫社區付費，純粹是廠商基於服務地方的信念及做口碑，無任何不法對價。
第三、我自信清白、做事坦蕩蕩，問訊中已出示相關對話證據，佐證自己上述所言非假，公道自在人心，絕無涉及團體或機構期約或交付任何財物，來行使選舉投票，請司法明鑑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言