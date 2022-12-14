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檢提當選無效之訴 南投議員曾振炎三連霸恐破功

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣議員曾振炎涉嫌透過樁腳向選民買票賄選被檢警調查獲，檢方向法院聲請羈押，法院訊後諭知具保25萬元。檢警繼續追查，查獲更多賄選事證，曾振炎承認賄選。南投地檢署依違法選罷法提起公訴，今天並向南投地方法院提起當選無效之訴，成為本屆縣議員選舉當選人首例。

曾振炎是兩屆議員，這次爭取三連霸，但縣議員第一選區（南投、名間）參選爆炸，26名候選人角逐10席議員，競爭格外激烈。曾振炎原是國民黨籍，他和妻子因涉嫌詐領詐領助理費199萬多元，2020年6月台中高分院以利用職務機會詐取財物等罪名，各判處期徒刑3年6月和1年9個月徒刑，曾振炎夫妻上訴，最高法院去年撤銷原判決，發回台中高分院更審，這次改以無黨籍身份參選。

檢方調查，曾振炎10月底向樁腳交付1萬元現金，請求其支持外，並請他協助行賄其他選民。每票500至1000元不等。檢察官張姿倩指揮南投縣調查站、南投警分局、刑警大隊，搜索3人共4處所，另通知6名選民到案。

經檢察官漏夜偵訊，認為曾振炎、樁腳違反公職人員選舉罷免法第99條投票行賄罪嫌重大，選民訊後請回，曾振炎否認賄選，地檢署向法院聲請羈押，法官裁定，曾振炎25萬元交保、限制住居。

查賄小組擴大偵辦，11月25日又查獲許姓、劉姓樁腳，聲請羈押樁腳許獲准，曾振炎終於承認賄選。11月26日開票，曾振炎吊車尾連任成功，南投縣選舉委員會12月2日公告曾振炎公告當選，依公職人員選舉罷免法第120條規定，檢察官得以自公告當選人名單之日起30日內，向管轄法院提起當選無效之訴，本署除提起公訴外，今天向南投地方法院提起當選無效之訴。

南投縣議員曾振炎三連霸成功，卻因賄選今天遭檢方提起當選無效之訴。圖／取自曾振炎臉書
南投縣議員曾振炎三連霸成功，卻因賄選今天遭檢方提起當選無效之訴。圖／取自曾振炎臉書

南投縣選舉 2022大選 賄選 樁腳 當選無效

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