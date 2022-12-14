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罰70歲中風母泡在60度熱水浴缸裡燙死 不孝女兒判刑
潘姓女子服侍中風的母親，認為母親未按照她的話做，對母親加以懲罰，命母親泡在攝氏60度的熱水浴缸裡，將母親燙死，檢警追究刑責，依傷害致死罪起訴潘女，台北地院審理，判潘女有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。
2021年6月9日，台北市警中正一分局警消接獲報案稱，一名70多歲老婦人陳屍在公寓的浴室內，警方前去處理，初勘驗現場客廳、臥室有許多雜物堆放，一度以為老婦人因居家意外而死亡。
不過，檢方深入追查，再根據警方報驗的現場蒐證照片，發現老婦人死時是頭部朝向浴缸、腳朝向門口，認為死因不單純，與法醫相驗，認同住的潘女涉有嫌疑。
潘女向檢警供稱，案發當天她在房內玩電腦，等母親準備午餐，母親平常都是晚上洗澡，不知道為何當天中午就去洗澡；潘女說，她曾進浴室看母親幾眼，但直至晚間6時，母親即無呼吸、心跳，她才打電話報案，把母親拖出浴缸。
檢警向老婦人家屬查證，家屬證稱，老婦人與潘女相依為命，對潘女寵愛有加，有可能因自己放的洗澡水太熱不慎喪命等。
檢方偵辦認定，潘女因母親不聽話故意放熱水澡，命令母親浸泡其中，浴缸中熱水水溫高達攝氏60度，老婦人過去局部中風，因溫感異常或者行動不便，無法快速離開浴缸而被燙死，潘女有犯罪動機，依傷害致死罪將潘女起訴。
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