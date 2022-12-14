快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罰70歲中風母泡在60度熱水浴缸裡燙死 不孝女兒判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

潘姓女子服侍中風的母親，認為母親未按照她的話做，對母親加以懲罰，命母親泡在攝氏60度的熱水浴缸裡，將母親燙死，檢警追究刑責，依傷害致死罪起訴潘女，台北地院審理，判潘女有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。

2021年6月9日，台北市警中正一分局警消接獲報案稱，一名70多歲老婦人陳屍在公寓的浴室內，警方前去處理，初勘驗現場客廳、臥室有許多雜物堆放，一度以為老婦人因居家意外而死亡。

不過，檢方深入追查，再根據警方報驗的現場蒐證照片，發現老婦人死時是頭部朝向浴缸、腳朝向門口，認為死因不單純，與法醫相驗，認同住的潘女涉有嫌疑。

潘女向檢警供稱，案發當天她在房內玩電腦，等母親準備午餐，母親平常都是晚上洗澡，不知道為何當天中午就去洗澡；潘女說，她曾進浴室看母親幾眼，但直至晚間6時，母親即無呼吸、心跳，她才打電話報案，把母親拖出浴缸。

檢警向老婦人家屬查證，家屬證稱，老婦人與潘女相依為命，對潘女寵愛有加，有可能因自己放的洗澡水太熱不慎喪命等。

檢方偵辦認定，潘女因母親不聽話故意放熱水澡，命令母親浸泡其中，浴缸中熱水水溫高達攝氏60度，老婦人過去局部中風，因溫感異常或者行動不便，無法快速離開浴缸而被燙死，潘女有犯罪動機，依傷害致死罪將潘女起訴。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

中風 浴室

延伸閱讀

90歲婦中風「吞嚥卡卡」 3個月拔鼻胃管重拾自主吞嚥

工作晚歸衣物被打包丟門外 婦心碎打官司休醉夫

親人上門驚見他已斷氣！78歲男星倒臥家中浴室

瘦瘦的李炳輝卻中風2次，自曝最愛吃這食物惹禍！5飲食原則可預防

相關新聞

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

國安局前秘書室主任劉家騏、公關組副組長黃永定、中校編審杜秉富等3人，2018年間拜訪三立送春節禮品，明知新聞部主管中午開...

抓賄逕行搜索8天才陳報 法官認逾期撤銷…檢方要抗告

台中地檢署上月偵辦和平區羅姓區代表當選人涉及幽靈人口，過程中有採無令狀逕行搜索，依刑事訴訟法規定應3日內陳報法院，台中地...

獨／20年前殺警案鄭性澤再索國賠165萬 二審認有刑求但不賠

台中市「豐原十三姨KTV」20年前爆發警匪槍戰，蘇姓刑警中彈殉職，鄭性澤被控開槍殺人，一度判死，案經再審獲無罪，鄭獲千萬...

佯稱律師表妹可代處理外流裸照 台南男騙取4女裸照被逮

邱姓男子前年在網路上取得17歲少女未露臉裸照，誆稱可代處理外流不雅照，但須自拍裸照交由律師表妹比對、處理，少女誤信其說詞...

涉「四合一」現金賄選 苗栗大湖聯合競總主委遭起訴

選舉期間擔任苗栗縣長、大湖鄉長聯合競選總部陳姓主委及2名樁腳，涉嫌縣長、鄉長、鄉民代表及村長選舉「四合一」現金買票，全案...

台高檢7波新世代打詐 半年破獲765案查扣22億元

為避免詐欺集團猖獗破壞金融秩序，甚至求職詐騙受虐事件，台高檢依照行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，自今年6月起至11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。