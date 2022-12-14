彰化二當選議員涉賄收押 若查屬實 檢方月底前提當選無效之訴

彰化地檢署查緝賄選，除了今天再將涉賄的5連霸縣議員林茂明聲押獲准，另還有選前即涉賄被押的當選議員施嘉華在押中，當選者或團隊人員涉及賄選案件共有45件，檢方將會在本月底前針對已起訴、在押事證明確的相關當選人提出當選無效之訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，目前檢方共查獲縣議員、鄉鎮市長、民代、村里長等當選者或團隊人員涉及賄選案件共有45件，其中已有9人收押，目前正積極偵辦、釐清事證，依選罷法規定，需在12月2日公告當選後30日內提出當選無效之訴，檢方預計會在本月底前提出當選無效之訴。

45件賄選案中包括有6名議員、2名鄉鎮市長、17位民代和18名村里長本人或樁腳涉及賄選，其中共9人被收押，最受矚目的是今天被收押的第一選區5連霸成功的縣議員林茂明，還有選前即因涉賄被收押的第三選區當選議員施嘉華。

選前檢調即查獲無黨籍縣議員林茂明涉嫌透過吳姓、陳男樁腳以現金每票500 到1千元不等向選民賄選，當時並查扣到賄選金額4千元，並將2名樁腳羈押禁見，選後檢調持續偵辦搜證，昨天檢調見時機成熟，將連任成功的林茂明拘提到案，訊後認為他涉嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，今天凌晨法院裁准。

第三選區國民黨籍縣議員候選人施嘉華與施父則涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品之名，行賄選綁樁之實，向各候選人以每人7500元至5萬5000元不等費用行賄選之實，要求各候選人支持，並交付自行訂製的文宣筆、口罩等競選文宣品，約定支持其當選縣議員，檢方也在選前3天將施嘉華父子聲押獲准。