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警光山莊警員「擦擦筆」貪209萬 二審撤銷判緩刑免關
南投縣信義警分局莊姓警員從2005年起，擔任東埔警光山莊管理員，但涉嫌在任職的9年間，利用「擦擦筆」偽造不實的旅客住宿紀錄、找友人當人頭，請領清潔工資，也偽造不實維修單據，佯稱墊付款項，向分局詐領公款，一審判莊6年徒刑，不過二審今撤銷，改判2年徒刑，緩刑5年。
一審原判決莊男涉貪汙治罪條例的侵占公有財物罪、利用職務詐取財物罪，判刑6年、褫奪公權3年，上訴二審後，台中高分院今宣判，撤銷原判決，改判2年徒刑、褫奪公權2年、期間付保護管束，支付公庫20萬元，參與指定機關法治教育5場次。
檢警調查，莊姓男子是南投縣信義警分局警備隊警員，在2005年派任南投東埔警光山莊的管理員，負責營運管理、維護修繕、收支經費報銷等業務，但他涉嫌在任職期間，利用可擦拭塗銷筆跡「擦擦筆」，以少報多方式，請領187萬元款項，扣除清潔維護費用後，侵占100萬餘元公款。
另外，莊男也找來曹姓女友人當人頭，填具不實表單後，詐領63萬餘元清潔工薪資，其中11萬元由曹女領出交付給莊男，莊還以山莊需要溫泉水源、管線維護的臨時工，利用職務機會，製作不實單據，以讓分局採信他墊付款項，支付46萬餘元。
一審認定，莊男從事警職近40年，卻沒有廉潔自持、奉公守法，犯下侵占公務、利用職務詐取財物等犯行，時間長達數年之久，金額破百萬元，對於國家法益造成侵害，犯行沒有情堪憫恕之處，不適用減刑規定，依法判判刑6年、褫奪公權3年，全案上訴台中高分院後，今天宣判。
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