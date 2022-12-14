「打一下那麼嚴重？」 南科工地人員持打石機鑽尾敲同事頭部致死

許姓男子不滿陳姓同事傳述他與已婚女子交往，去年11月11日休假到南科台積電18廠工地找陳理論，持打石機鑽尾朝頭戴安全帽陳的頭部左側用力撞擊1下，陳不適倒地，還嘲諷「打一下會那麼嚴重嗎」，送醫3天後不治，許辯稱對方患高血壓所致，法官認他犯傷害致人於死罪，處7年10月。

許辯稱，只是持打石機鑽尾與陳理論，並沒有傷害陳的意思，可能是陳與他理論時，一手抓住其衣領，一手搶打石機鑽尾時，不慎撞到打石機鑽尾才會受傷。他說，若要傷害陳，大可朝陳頭頂或身體用力打去，不會只朝配戴安全帽頭部的太陽穴附近撞擊一下，陳也應會逃跑或呼救而為旁人所注意。

他說，因陳患有高血壓，有可能是與他爭執時，情緒激動而導致腦出血，所以陳的死亡未必是遭打石機鑽尾撞擊所致。

現場工人說，他看到許拿著打石機鑽尾跟陳在互罵，他制止並請他們雙方離開，陳就前往工作地點，許則往陳的方向走去，之後陳與許一前一後走來，陳的臉有點不太舒服，陳有摸他的頭，說頭被打到，他看到被害人的有腫一塊，之後陳坐下來，開始口吐泡沫，慢慢的沒有意識，他就趕快叫救護車。工人指證，陳當時有口出「打一下會那麼嚴重嗎」或「只敲一下，就在那邊裝死」等言語。

陳因頭部外傷合併腦出血與嚴重腦腫脹，經麻豆新樓醫院急診處置後接受緊急開顱手術，術後當日轉入加護病房治療，病情危急，仍因中樞神經衰竭，14日中午死亡。

法醫研究所解剖報告指出，陳除頭部傷勢外，身體其他部位無傷；其因遭鈍器重擊頭部造成頭部外傷合併顱內出血，併發顱內壓升高及腦疝，導致中樞神經衰竭而死亡。

台南地院合議庭認為，許表示與陳爭執時，手持打石機鑽尾有撞擊陳頭戴安全帽的頭部一下，之後陳走向工人，頭低低在嘔吐。

又扣案的打石機鑽尾表面的藍色物質，與陳當時頭戴安全帽上的藍色塑膠的樹脂成分相似，且該安全帽於對應頭部左側位置也有破損痕跡，堪認許手持打石機鑽尾確有撞擊陳頭戴安全帽的頭部一下，且撞擊之力道不輕，因此導致陳受有頭部外傷為陳受傷及死亡的原因，二者間具有相當因果關係。

合議庭委託嘉南療養院鑑定，許長期飲酒、不規則看診及服藥，可能有多重物質使用障礙症，這些疾病不會達到精神障礙或心智缺陷的程度，對其識別力或衝動控制力毫無影響。