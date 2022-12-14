綠二代趙介佑賣毒賣太多次又涉詐欺 高院裁定延長羈押

因染黑被民進黨開除黨籍的趙介佑，被控籌組詐騙集團領款車手組織及販毒，台灣高等法院原定本月7日宣判，但宣判日審判長卻當庭表示因「被告人數眾多、案件繁複、書類製作需要時間」，延至21日宣判。趙因羈押期將屆，高院裁定他的羈押期自12月17日起延長2月。

同案被告陳威宇也遭羈押，羈押期一併延長。

高院指出，趙介佑、陳威宇因違反毒品危害防制條例販賣第三級毒品罪，犯罪嫌疑重大，此罪法定本刑為7年以上有期徒刑，重罪常伴隨逃亡風險，基於趨吉避凶不甘受罰的人性，兩人逃匿、規避審判程序與執行的可能性甚高。

因趙、陳賣毒次數甚多，高院也認為有反覆實施之虞，賣毒也危害社會治安、國民健康，有羈押必要。

高院表示，從卷內證據來看，趙介佑、陳威宇涉犯販賣第三級毒品、加重詐欺，一審趙被判8年6月徒刑，陳遭處14年6月，羈押原因與必要性仍存在，因此裁定第三次延押2月。