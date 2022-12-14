IBM又輸了！業務經理二度被違法解雇 公司每月仍要付16.5萬薪水

台灣國際商業機器公司（IBM）業務發展經理高啟輔2015年被公司終止勞動契約，打官司獲勝訴，確認僱傭關係存在，但公司要他在家待命，仍每月支付16.5萬元薪水；未料，雙方對復職職位沒有共識，高二度被IBM解雇，他再提民事訴訟，台北地方法院判決高勝訴，雙方僱傭關係存在，IBM仍須支付高每月薪資，可上訴。

高啟輔曾獲選「台灣100MVP最有價值經理人」，他1996年進入IBM工作，2015年調任業務發展經理，月薪16.5萬元，他同年因轉職卡關，答應長官先留職停薪，待公司安排職位，最終卻被IBM解雇；高提確認僱傭關係存在之訴，2020年確定勝訴，他雖已回復和IBM的僱傭關係，但公司要求他在家待命等候指示。

高啟輔主張，IBM去年詢問他是否有意轉任新成立的勤達睿公司，但他並無意願，且他表示申請任職的職缺，IBM卻以他經驗不符、已有合適人選為由，拒絕履行安置義務。

高啟輔認為IBM未安排教育訓練，就片面認定他不適任，雙方經勞資調解仍不成立，但IBM卻在調解期間預告終止勞動契約，已明顯違法，認為公司資遣沒有理由。

IBM則指出，公司因業務性質變更，有減少勞工的必要，但高啟輔有興趣的3個職缺，能力皆無法勝任，且高年資超過25年，也不適用針對社會新鮮人的教育訓練制度，公司終止勞動契約合法。

台北地院認為IBM確實因業務性質變更，需要減少勞工，而提供新公司的職缺，但被高拒絕，堅持續留IBM，但內部職缺也不適合高，IBM也有說明理由，無法認定IBM未盡安置義務。

高啟輔去年11月17日申請勞資爭議調解，依規定調解期間雇主不得終止契約或做出對勞工不利行為，但IBM卻在隔天以存證信函通知終止勞動契約，違反勞資爭議處理法，不生效力。