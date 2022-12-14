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欠債帶著妻小開著新車四處跑 債主囚10天逼他賣車還債

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

王姓男子積欠吳姓好友大筆債務，王原本打算借款買新車，再將車子變賣後折現還錢，結果王卻沒照約定，開著新車四處跑，吳男發現王男動向後，好意提供住所，卻趁機將王男囚禁暴打一頓，還脫光衣服強拍裸照，一家人關押10天才脫困，高雄地院今依強制罪判吳男徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，王男因欠吳姓好友債務無力償還，兩人原本約定王以妻子名義購買新車，將新車變賣後折現還款，結果王男買了車以後，卻未照約定還錢。

去年4月16日下午，王男帶著妻子、幼子南下高雄，原本投宿於其他友人住處，吳男知道王男動向後，好意提供自己的住處給王男一家3口入住，沒料等王男安頓好家人後，吳卻拿起鋁管、瓦斯槍、鐵鎚痛打他一頓，質疑王男「有錢買新車，沒錢還我債？」

吳男在屋內還強脫王男衣服拍下裸照，嗆王男「如果你離開這間房子，我就會把這部影片上傳到網路上」，還拿著王男新車鑰匙，開新車四處詢價，逼王按照約定把新車拿去賣掉還債。王男一家遭吳男控制行動長達10天，最後受不了帶著妻小逃離報警。

高雄地院審理時，吳男坦承有出手教訓王男，但辯稱沒有限制王男自由，會把他車鑰匙拿走是怕王男跑掉，但法官認為，王男雖可以出外倒垃圾、買東西，但僅屬於短暫離開，參酌王妻等人證詞，及吳男傳訊給王男的對話紀錄，不採信王說法，依強制罪判他4月徒刑。

高雄地院外觀。記者張議晨/攝影
高雄地院外觀。記者張議晨/攝影

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