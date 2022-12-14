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欠山坡地開發回饋金848萬 士林分署強行扣銀行存款 建商乖乖繳清

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北汐止區的樺瑩工業公司，向新北市政府申請在汐止大同路三段蓋新建案，今年4月需繳交848萬元山坡地開發利用回饋金，卻滯欠稅費。行政執行署士林分署查出其存款銀行存款利息高達6萬元，根本足夠繳交，強力執行核發執行命令扣押存款，銀行尚未作業，建商隨即在4天後一次繳清完848萬餘元。

士林分署指出，樺瑩工業2020年間向新北市政府，申請汐止區保安段山坡地新建案，經核准後截至今年4月14日，應依森林法、山坡地開發利用回饋金繳交辦法，繳納848萬餘元回饋金，原本應在市府發繳款函次日起30日繳納，卻滯欠未繳。

新北市府上月函送士林分署，11月16日分案後，短短10天內順利全額徵起。士林分署調查此公司所有財產，查得其銀行存款利息高達6萬餘元，且尚有多筆不動產，11月21日核發執行命令扣押義務人公司存款。樺瑩工業自知無法再拖欠，考量日後銀行間融通借貸需求、公司商譽等，銀行尚未作業扣存款，11月25日立即匯款至士林分署專戶，一次繳清848萬餘元。

士林分署強調，惡意欠繳的義務人，將依法強力執行，若確實有經濟困難，無法一次完納，可檢具相關證明文件，申請分期繳納，切勿心存僥倖置之不理，以免財產遭查扣。

士林分署呼籲，民眾如有在法定山坡地申請開發案件，務必遵照「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」規定，收到各地方政府農業局繳款公文後30天內繳納回饋金，以共同守護臺灣珍貴的林木資產，並保育自然環境，避免山坡地因過度開發利用引發各種災害悲劇。

汐止 利息

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