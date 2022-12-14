台南爆員警勾結警友頂替人犯 方仰寧：遺憾，會除惡務盡
台南市警局長方仰寧今天受訪時組織文化的問題，他就任兩年一直在改變，包括佳里分局（員警涉妨害性自主案）那件不是只有辭職而已，還追加兩大過免職，永遠不得任公職，昨天很遺憾發生麻豆警分局（涉包庇人犯）案件，還是誠實的面對，除惡務盡，很遺憾的是在地地方人士和員警勾結的情形，很難過不是1天、2天可以把組織文化改變，但承諾只要在職一天，一定努力破除這些不好的組織文化，讓台南市警察局走向一個新的地步。
方仰寧說，台南市基本都是在地員警，有好處熟識地方，也有在地壞處是容易和地方人士勾結，尤其是警友如果沒有審慎辨別，就在學甲警分局長上任所說，不知道誰才是真正朋友的時候，就會陷於錯誤，就會產生地方上不良的勾結，造成員警的錯誤，這是最大的遺憾，就職兩年來 ，一直在破除在地不好的組織文化，也就是分開不好的地方連結，但這不是一蹴可幾的，承諾只要在任的一天就會破除不好的組織文化。
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