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台南爆員警勾結警友頂替人犯 方仰寧：遺憾，會除惡務盡

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市警局長方仰寧今天受訪時組織文化的問題，他就任兩年一直在改變，包括佳里分局（員警涉妨害性自主案）那件不是只有辭職而已，還追加兩大過免職，永遠不得任公職，昨天很遺憾發生麻豆警分局（涉包庇人犯）案件，還是誠實的面對，除惡務盡，很遺憾的是在地地方人士和員警勾結的情形，很難過不是1天、2天可以把組織文化改變，但承諾只要在職一天，一定努力破除這些不好的組織文化，讓台南市警察局走向一個新的地步。

方仰寧說，台南市基本都是在地員警，有好處熟識地方，也有在地壞處是容易和地方人士勾結，尤其是警友如果沒有審慎辨別，就在學甲警分局長上任所說，不知道誰才是真正朋友的時候，就會陷於錯誤，就會產生地方上不良的勾結，造成員警的錯誤，這是最大的遺憾，就職兩年來 ，一直在破除在地不好的組織文化，也就是分開不好的地方連結，但這不是一蹴可幾的，承諾只要在任的一天就會破除不好的組織文化。

台南市警局長方仰寧表達遺憾很遺憾的是在地地方人士和員警勾結的情形。記者吳淑玲／攝影
台南市警局長方仰寧表達遺憾很遺憾的是在地地方人士和員警勾結的情形。記者吳淑玲／攝影

台南 方仰寧 警察

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