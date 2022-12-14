受孕失敗夫誘離婚還毀胚胎 妻提告吐怨氣:他出軌騙了我

黃姓女子和鄭姓男子結婚8年，夫妻人工受孕3次後失敗，兩人也簽字離婚，結果妻子發現丈夫出軌，不認離婚協議提告，結果鄭男卻跑到醫院將剩餘3顆胚胎銷毀，黃女不爽提告求償113萬餘元，一審法官認為銷毀時夫妻無婚姻關係，且沒繳納費用，依合約要銷毀胚胎，判黃女敗訴，她不服上訴，高雄高分院認為，銷毀胚胎時兩人還在打婚姻相關訴訟，兩人仍有胚胎共有權，判鄭要賠黃女6萬7450元。

判決指出，黃女、鄭男2008年結婚，但婚後多年一直無法生下自己小孩，於是兩人在診所幫忙下，取得年輕女子捐贈的7顆卵子，與鄭男精子受孕形成6顆胚胎。

2016年12月底，診所先將1顆受孕胚胎植入黃女體內，仍無法成功懷孕，隔年再植入兩顆胚胎，仍無法順利著床，3次人工受孕都以失敗告終。

夫妻倆因久未得子，感情陷入冰點，2019年4月兩人簽字離婚，同年9月，鄭男拿著戶籍謄本、身分證跑到受孕診所，稱他與黃女已經離婚，要求診所銷毀胚胎，診所同意後銷毀，但此舉卻引來黃女不滿，提告向鄭男和診所求償113萬餘元。

高雄地院審理時，診所主張依據人工生殖法規定，夫妻婚姻無效、撤銷、離婚或一方死亡，人工生殖機構應予銷毀胚胎，且鄭男一直沒有繳納保管胚胎的費用，雙方合約也有載明若逾期未繳保管費，視同放棄胚胎所有權，因此銷毀胚胎並無不妥。

鄭男也稱，銷毀的胚胎精子是他提供，跟黃女無血緣關係，如果黃女想懷孕，可以再找其他人卵子、精子，並沒有斷絕黃女懷孕機會。法官最後依據雙方簽訂的合約書，認為診所銷毀胚胎並無不妥，判黃女敗訴。

黃女不服上訴，主張當時鄭男出軌後，設陷阱要她簽字離婚，後來她發現遭騙後，離婚約3個月後就提確認婚姻關係存在訴訟，她沒有同意鄭男銷毀胚胎時，沒料診所仍依鄭的要求銷毀，要求診所、鄭男賠償精神慰撫金及胚胎損失共113萬元。

鄭男則反駁，她要求診所銷毀胚胎後，才收到法院文書，但銷毀當下兩人仍屬合法離婚狀態，何況胚胎卵子又不是黃女的，無從衍生出身體權或人格權。

高雄高分院審理時，合議庭認為，黃女當時提確認婚姻關係存在訴訟，鄭男隔年則反訴離婚，直到去年4月家事法院才准兩人離婚，因此銷毀胚胎時，兩人婚姻關係仍在進行中，鄭要求診所銷毀胚胎做法，侵害黃女胚胎共有權，判他要賠償黃女6萬7450元損失。